مصرع 7 أشخاص جراء انهيار طيني بالصين.. وزلزال 6.2 ريختر يضرب كريت

شهد العالم خلال الساعات الماضية عددا من الكوارث والحوادث منها الانهيار مصرع 7 أشخاص بعد انهيار طيني ناجم عن هطول الأمطار جنوب غربي الصين، كما شهدت إيران مقتل اثنيين من «الحرس الثوري الإيراني»، وفي إيطاليا شهدت وصول أكثر من 500 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم ولا يزال 7 آخرون في عداد المفقودين، جراء انهيار طيني ناجم عن هطول الأمطار في محافظة تيانتشوان الواقعة في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وفقا لما نشرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أمس الاثنين.

وكان الانهيار الطيني، الذي وقع صباح أمس الاول الأحد في مركز قرى لاباخه، أسفر عن فقدان 17 شخصا في موقع بناء محلي، فيما تم العثور على 10 أشخاص، من بينهم شخص لم يصب بأذى واثنان مصابان بجروح طفيفة، و7 قتلى.

مصرع 12 شخصا في انقلاب سفينة ركاب بالصين

كما لقي 12 شخصا مصرعهم ولايزال 3 آخرون في عداد المفقودين حتى اليوم، على إثر انقلاب سفينة ركاب في نهر تسانجكه بمقاطعة قويتشو الواقعة جنوب غربي الصين في 28 سبتمبر الجاري، وفقا لما نشرته وكالة «شينخوا» الصينية، اليوم.

وكانت السفينة «تبلغ قدرتها الاستيعابية 40 شخصا»، محملة فوق طاقتها عندما وقع الحادث، وأرسلت السلطات، 214 رجل إنقاذ وأكثر من 50 قارب إنقاذ وأكثر من 50 سيارة إطفاء وإسعاف إلى موقع الحادث.

ونشرت السلطات الصينية، 1000 مجموعة من المعدات، بما فيها روبوتات عاملة تحت الماء، للقيام بعمليات البحث والإنقاذ لتغطية مساحة تزيد عن مليون متر مربع.

مصرع عنصرين اثنين من «الحرس الثوري»

وفي إيران، لقي عنصران من «الحرس الثوري»، بعد إصابتهما في حريق مساء أمس الأول الأحد في مركز أبحاث تابع لـ «الحرس» في العاصمة «طهران». وكان الحريق، اندلع في مستودع بمركز الأبحاث، غربي العاصمة الإيرانية، وأصيب 3 موظفون في الحادث.

وفي اليونان، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، أمس الاثنين، جزيرة كريت أكبر الجزر اليونانية وخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط.

من جانبها، أعلنت مصادر أمنية إيطالية، العثور على رفات بشرية بالقرب من بلدة كالا بولتشينو على لامبيدوزا، تعود على الأرجح لـ مهاجرين لم يتمكنوا من الوصول إلى الجزيرة.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن لا يُستبعد أن يكون هؤلاء جزءًا من الأشخاص المفقودين في حادث تحطم قارب المهاجرين الذي وقع في 30 يونيو الماضي، عند انقلاب قارب صغير بين جزيرتي لامبيدوزا ولامبيوني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «آكي» الإيطالية.

وصول أكثر من 500 مهاجر إلى «جزيرة لامبيدوزا»

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إيطالية، إن أكثر من 500 مهاجر، وصلوا إلى «جزيرة لامبيدوزا» الواقعة في البحر المتوسط بين مالطة وتونس على بعد 170 كيلو متر جنوب غربي جزيرة صقلية.

وأوضح رئيس بلدية لامبيدوزا توتو مارتيلو، أمس الاثنين، أن القارب الذي وصل على متنه المهاجرون قادم من ليبيا على ما يبدو. وكان على متن القارب مهاجرون من سوريا والمغرب وبنجلادش، ومن بينهم نساء وأطفال.

كما وصلت إلى الجزيرة 5 قوارب أخرى، نقلت ما مجموعه 118 مهاجرا. وكانت وزارة الداخلية الإيطالية، أعلنت في وقت سابق، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بحرا خلال الفترة بين 1 يناير و27 سبتمبر الجاري، بلغ نحو 45 ألف شخص «أكثر بضعفين مما سجل خلال الفترة ذاتها من 2020».

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن رسو قارب هجرة جديد على سواحل سردينيا، كان يحمل 12 مهاجرا جزائريا، بينهم امرأة وطفلين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات