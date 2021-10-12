إنشاء مشروع للتقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة 6 مليارات جنيه

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة أسيوط لتكرير البترول وشركتي إنبي وبتروجت، لإنشاء المشروع الجديد للتقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه.

تصل الطاقة التصميمية للمصفاة إلى 5 ملايين طن خام سنويًا، للمساهمة في استدامة تشغيل المشروعات الحالية والمستقبلية شاملة وحدة لاسترجاع الغازات (البوتاجاز)، حيث يأتي ذلك في إطار التوسعات المستمرة بالمصفاة التي تعد الركيزة الأساسية في تأمين أمدادات المنتجات البترولية لصعيد مصر.

مصر تشهد خطة تطوير وتحديث شاملة ومشروعات توسعية

وقع مذكرة التفاهم كل من الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، مع المهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبي، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، حيث سيكون ائتلاف شركتي انبي وبتروجت هو المقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح.

وأكد وزير البترول أن مصافي تكرير البترول في مصر تشهد خطة تطوير وتحديث شاملة ومشروعات توسعية طموحة وفقًا لاستراتيجية تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية بمتابعة متواصلة من القيادة السياسية التي تدعم بقوة تنفيذ تلك الاستراتيجية لتأمين احتياجات مصر من أمدادات الوقود للأجيال الحالية والمستقبلية.

أسيوط تشهد إقامة منظومة متطورة لتكرير البترول تخدم منطقة الصعيد

وتابع وزير البترول، أن منطقة أسيوط تشهد حاليًا المضي قدمًا في إقامة منظومة متطورة لتكرير البترول تخدم منطقة الصعيد، حيث شهدت أسيوط في غضون فترة زمنية قليلة مشروعات متتالية للتوسع في تكرير البترول وإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة.

ولفت وزير البترول، إلى مشروعي مجمع أنتاج البنزين عالي الاوكتين ومجمع انوبك لإنتاج السولار، مشيرًا إلى مشروع التقطير الجوي الجديد يمثل إضافة مهمة لتلك المنظومة تحقق التكامل مع هذه المشروعات.

حضر التوقيع كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائي اشرف الشامي نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع، والمهندس ايمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات، والمهندس محمد عبدالعزيز وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.