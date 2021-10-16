الأوراق المطلوبة لتقديم طلب نقل خط تليفون أرضي

يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة تسجيل خط التليفون الأرضي الخاص بهم بأسماء أشخاص آخرين، مما يشكل صعوبة شديدة في حالة الرغبة في إجراء أي تغيير على الخط أو الاشتراك في خدمة ما، حيث يتطلب ذلك من المستخدم الفعلي لخط التليفون اللجوء إلى الشخص المسجل باسمه الخط والذي يكون أحياناً بدرجة قرابة بعيدة ويصعب الوصول إليه.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» خطوات نقل خط التليفون الأرضي والأوراق المطلوبة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

وفقا لدليل الخدمات العامة بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية، فإنه في حالة الرغبة في تحويل خط التليفون باسم أحد الأقارب أو باسم أي شخص آخر، يمكن التوجه إلى مكتب العلاقات التجارية بالسنترال التابع له محل السكن المراد إدخال الخدمة به، وهذا بشرط عدم وجود معوقات فنية لنقله وأن يقدم المشترك شخصياً أو أي شخص آخر بتوكيل رسمي عنه طلب نقل التليفون إلى قسم العقود بالسنترال التابع له‏.‏

كما حددت شركة المصرية للاتصالات شروط التنازل عن التليفون للأقارب بأن يكون القريب من الدرجة الأولى وأن يحدث التنازل من الشخص لقريبه وبحضورهما شخصياً أمام موظف السنترال مع التأكد من سداد آخر فاتورة قبل التنازل‏.‏

وعن المستندات المطلوبة لنقل خط التليفون، فهي عقد ملكية العقار الجديد وصورة من البطاقة الشخصية.

ويشترط في إجراءات طالب خدمة نقل ملكية خط تليفون أرضي، زيارة مكتب العلاقات التجارية بالسنترال التابع للمكان الجديد وملء استمارة طلب تحويل خط التليفون إلى مكان آخر.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويستطيع المواطن الراغب في الاستعلام عن سداد فاتورة التليفون الأرضي اتباع الخطوات التالية:

- أولا: يتم الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، وكتابة البيانات المطلوبة منها إدخال كود المنطقة، رقم التليفون الأرضي الخاص بك، ثم النقر على أيقونة «اظهر الفواتير»، إذ تظهر قيمة الفواتير التي لم تدفع.

- ثانيا: الضغط على «اختر للسداد» ثم كلمة «ادفع» أعلى الشاشة، وعليه تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، والنقر على «سدد».

- وأخيرا يتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ«الفيزا أو الماستر كارد».