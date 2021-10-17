حبس محاسب لاتهامه بابتزاز طالبة.. أوهمها بالزواج وهددها بنشر صور فاضحة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة شرق الدلتا، القبض على محاسب بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لاتهامه بابتزاز طالبة قاصر من محافظة الغربية، والحصول منها على مبالغ مالية كبيرة، بعدما هددها بنشر صور وفيديوهات خادشه للحياء.

وقام المتهم بنشر الصور على «فيسبوك» بعدما فشلت الطالبة في تدبير المبالغ المالية، وبعرضة على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد على ذمة المحضر رقم 7147 لسنة 2021 إداري مركز ديرب نجم.

ورود بلاغ لمباحث الإنترنت

وتلقى اللواء علي حسني مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، إخطارا من العميد محمود مدين مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة شرق الدلتا، بتقدم «ي. أ» ببلاغ تتهم فيه شخصا بإنشاء حساب على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وإرسال صور وفيديوهات على «ماسنجر» لطالبة عمرها 16 عاما بمحافظة الغربية، وطلب مبلغ 16 ألف جنيه مقابل عدم نشره للصور، إلا أنه نشرها بعدما فشلت الطالبة تدبير مبالغ مالية أخرى له.

القبض على المتهم

وأمر اللواء حسام رشاد مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فريق بحث بإشراف العميد محمد البرنس رئيس مباحث الإدارة، وبرئاسة مدير الإدارة العامة لمنطقة شرق الدلتا، والرائد عمرو سراج، لتحديد البصمة الإلكترونية للحساب الذي يقوم بالنشر، حيث بُذلت محاولات عديدة وجهود كبيرة حتى تم التوصل إليه، واتضح أن صاحب الحساب هو «محمد. ع. م»، 34 سنة، محاسب، ومقيم بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم إعداد مأمورية وإلقاء القبض عليه واعترف بالواقعة.

المتهم استغل صغر سن الطالبة وأوهمها بالارتباط

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهم استغل صغر سن الطالبة، وأوهمها بأنه يريد الارتباط بها، وحصل على صور خاصة من تليفونها المحمول، ثم ابتزها وهددها بنشرها حال عدم القيام بتصوير فيديوهات خادشه للحياء لنفسها تحت التهديد، ثم ابتزها وحصل منها على مبلغ 16 ألف جنية مقابل عدم نشره للصور، وبعدما فشل في الحصول على مبالغ مالية أخرى نشرها على «فيس بوك».