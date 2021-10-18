5 أسئلة حول أفضل تغذية لطفلك والوقاية من كورونا في المدرسة: وجبة صحية

قدمت الدكتورة الزهراء مطاوع، مدرس التغذية بكلية الزراعة جامعة المنصورة، 5 نصائح هامة لتغذية الأطفال والوقاية من كورونا تزامنا مع دخول المدراس، موضحة أن الطفل في هذه الفترة يحتاج إلى عدد من الفيتامينات لتقوية جهاز المناعة لديه لمحاربة الأمراض، وخاصة فيروس كورونا، فهو يحتاج إلى فيتامين سي، والزنك، وفيتامين «د»، بالإضافة الى الكالسيوم، مؤكدة أن الأطعمة الطبيعية المحتوية على هذه الفيتامينات تغني عن تناول المكملات الغذائية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يأخذ الطفل كوب عصير برتقال طازجا وعلبة زبادي في وجبة الإفطار، لإمداده باحتياجاته من هذه الفيتامين قبل أن يذهب إلى المدرسة.

وعرضت الدكتورة الزهراء مطاوع، لـ«الوطن» 5 نصائح للأمهات عند تهجيز «لانش بوكس» لأطفالهن.

ما هو حجم اللانش بوكس المثالي؟

قالت «مطاوع»، إن اللانش بوكس المكدس بالأطعمة يفقد الطفل شهيته تماما، ويعزف عن تناول وجبته المدرسية، ويكون مصيرها سلة المهملات وهنا نوجه نظر الأم إلى أن محتوى اللانش بوكس، لا يجب أن يمثل أكثر من ثلث المتناول اليومي من الغذاء للطفل، لأنه بالفعل يتناول 3 وجبات أساسية في البيت، وتعتبر الوجبة المدرسية وجبة خفيفة، لذلك لا داعي أبدا لتكديسه، كما أن وقت الأكل أساسا محدود في المدرسة، لأن الطفل ينشغل أكثر باللعب مع أقرانه والدراسة.

كيف تحقق السلامة الصحية في الوجبة الخفيفة التي يأخذها معه في المدرسة؟

يراعى أن تكون وجبة المدرسة جافة وتتحمل البقاء خارج الثلاجة مدة 6- 8 ساعات، كما يجب أن تكون مغلفة جيدا سواء كقطع منفردة أو داخل وعاء محكم الغلق (اللانش بوكس)، والذي يراعى اختياره من نوع خال من «PPA» ويتحمل دخول الميكرويف إذا لزم الأمر، كذلك تجنب الأنواع الرخيصة من البلاستيك في أدوات الطفل (زجاجة الماء، علبة الطعام، الشوكة)، بحسب استشاري التغذية.

ماهي الأغذية الأساسية في وجبة الطفل المدرسية؟

أوضحت «مطاوع»، أن فيتاميني «سي» و«أ»، موجودان في البرتقال، أو اليوسفي، أو الجوافة والجرجير والبقدونس أو الطماطم، ويمكن وضع أي منهم في اللنش بوكس الخاص بالطفل أو في السندوتشات أثناء ذهابه للمدرسة، ولا ننسي الزنك حيث تعتبر اللحوم، والفراخ، والأسماك البحرية مصادر غنية به بجانب المكسرات والبقول، وبالنسبة للبروتين من أهم العناصر للطفل وخاصة الآن يعتبر ضروريا، لأنه من الأجسام المناعية التي تدافع عن الجسم وأفضل مصادرها هو البيض، حيث يمكن أخذ بيضة مسلوقة أو بيضة أومليت في ساندويتش صغير، أو تونة، أو كفتة، أو فراخ ويراعى عدم الإفراط في استخدام اللحوم في السندوتشات إذ يكفي نوع واحد فقط مع التنويع، بإضافة حجم قبضة يد من المكسرات مثل السوداني والكاجو والفستق والجوز، وهي أغذية ممتازة بكل المقاييس الغذائية، ولكن بدون إفراط، ومصادر للكالسيوم وفيتامين «د»،كما يمكن إعطاء الطفل ساندويتش صغيرا من الجبن أو الزبد مع العسل، أو علبة زبادي أو علبة لبن مبستر.

ماهي كمية الحلويات التي يسمح بها؟

من المهم جدا، بحسب «مطاوع»، أن نشير إلى عدم إعطاء الطفل حلويات مصنعة بكل أنواعها، لأن السكريات تقلل الأجسام المناعية في الجسم واستبدالها بالفاكهة والعسل.

ما هو المشروب الأمثل للطفل في المدرسة؟

أفضل مشروب للطفل بحسب استشاري التغذية، هو الماء، فهو ضروري للنمو ولمنع الجفاف، وليس المشروبات الغازية، ولا العصائر، والماء مهم جدا في الأداء المدرسي، لأن الأطفال الذين يعانون من نقص في كمية الماء يحدث لهم انكماش في خلايا المخ، ويؤثر على الأداء في المدرسة.

وحذرت الدكتورة الزهراء مطاوع، من اللحوم المصنعة بكل صورها ومسمياتها وذلك لأنها تحتوي على المواد الحافظة، والأملاح الكثيرة، والسكر، لأن هذه الأشياء تقلل المناعة، وتقلل التركيز والأداء المدرسي. بجانب أنها فقيرة في البروتين الحيواني أساسا، موضحة أن الفول المدمس من البقوليات التي يمكن إعطاء الطفل وكذلك حمص الشام والطحينة.