لماذا يلجأ الأطفال للصوت العالي وما هي طرق العلاج؟ طبيب يوضح

في مرحلة التكوين وخلال المراحل الأولى من نمو الأطفال يلجأ البعض منهم إلى أساليب مبالغ فيها للتعبير عن أنفسهم، ومنها الصوت العالي والذي يضع الأسرة في مأزق وحرج خاصة عند استقبال الضيوف أو زيارة الأصدقاء، فما أسباب لجوء الصغار للصوت المرتفع، وبماذا ينصح الأخصائيون لتعديل هذا السلوك؟

أسباب الصوت العالي عند الأطفال:

قال الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي، إن أسباب الصوت العالي تختلف حسب المرحلة العمرية، ونذكر لكم أكثر الأسباب شيوعاً:

1- التقليد: لإظهار نفسه كبيرا.

2- النمذجة الوالدية: كأسلوب اكتسبه من الوالدين في الحديث والتواصل.

3- افتقاده لمهارة التعبير عن نفسه بشكل لفظي وباستخدام جسده.

4- فهم الموقف على أنه دفاع عن النفس فيشعر بالضعف والغضب لذلك.

5- الشعور أن الآخر لا يفهمه (ضعف الإصغاء والاستماع لدي المحيطين به والحكم عليه سريعاً).

6- تعبير عن وجود احتياج ما غير مشبع (على حسب المرحلة العمرية)

7- عدم وجود حدود بالبيت أو قواعد للتعامل.

8- وجود مشكلة الضبط الانفعالي والتحكم بالانفعالات.

بعض الأساليب لإيقاف هذا السلوك:

وعن الحلول أضاف «فاضل» عبر «فيس بوك»: «من المهم معرفة أن تعديل أي سلوك يتطلب منا فهم دوافعه، معرفة السبب الأكبر الذي يقوده للصراخ و لرفع صوته واستهداف هذا السبب»، وذكر بعض الأساليب لإيقاف هذا السلوك داخل الموقف:

1- عدم الاجترار وتبادل رفع الصوت: لنقل له مثلا «طالما رفعت صوتك استرح بغرفتك ربع ساعة ولما تهدأ سنتناقش ثانية» بنبرة تخلو من العدوانية أو العقاب أو رفع الصوت مع الانتباه لإيماءات الوجه والجسد.

2- التحدث بنبرة صوت أقل منه كي يضطر الابن لخفض صوته ليستطيع سماع وفهم ما تقوله.

3- استخدام تكنيك «التشتيت» عند الأطفال بما يتناسب مع عمره ونضجه، وهذه مناسبة أكثر للأطفال تحت سن الـ 5 سنين.

4- إعطائه الوقت للتحدث بدون مقاطعة عندما يكون الدافع لديه هو الدفاع عن النفس: نطلب منه الهدوء وأنه يمكنه التحدث بما يريد.