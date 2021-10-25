«شطا» يعلن بدء تسليم الكارت الذكي للمزارعين بجنوب سيناء

أعلن الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، عن بدء تسليم الكارت الذكي للمزارعين في جنوب سيناء، وقال إن تسليم الكارت بدأ اعتباراً من اليوم من مقر البنك الزراعي بمدينة طور سيناء، مشيراً إلى أنه جرى التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظة، حتى يتمكن أصحاب الحيازات الزراعية من استخراج الكروت الذكية الخاصة بهم.

استخدام الكارت الذكي في صرف التقاوي والأسمدة وتوريد المحاصيل

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أن الفلاح يستطيع من خلال الكارت الذكي صرف التقاوي والأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية، وكذلك توريد المحاصيل والمنتجات، وقال إنه يجب على جميع المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية تفعيل الكارت بعد استلامه، للاستفادة من مميزاته.

مميزات الحصول على كارت الفلاح

وقال وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، إن الكارت الذكي الهدف منه هو تحقيق التحول الرقمي، الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لربط بيانات جميع المزارعين بقاعدة بيانات.

كما أكد «شطا» أن الكارت الذكي له ميزات عديدة، أبرزها:

1- يمكن الفلاح من الحصول على معاشه المستحق أو خدمات التأمين الصحي.

2- يستخدم في الحصول على المستحقات المالية للفلاحين من خلال ماكينات الصرف الآلي.

3- حصول المزارع على الحصص المقررة للمزارعين من الأسمدة والمستلزمات الزراعية ووقود الآلات الزراعية (السولار).

4- صرف القروض الميسرة للفلاح من البنك الزراعي، وسداد السلف الزراعية.

5- استخدام الكروت الذكية في أي من ماكينات الصراف الآلي.

استمرار الزيارات الإرشادية للمزارعين

وأضاف الدكتور محمد شطا أن المديرية مستمرة في القيام بدورها التوعوي من أجل تقديم الإرشادات الزراعية للمزارعين، مؤكداً أن المديرية نظمت لقاءات وندوات لتعريف المزارعين الطرق الجيدة لزراعة المحاصيل الشتوية، والاستفادة من الأراضي الزراعية بالمحافظة.