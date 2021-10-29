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محمود مسلم

ضبط 5 تجار مخدرات وتنفيذ 4683 حكمًا قضائيًا في حملة مكبرة بالقليوبية

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الوطن
12:30 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تكثف الأجهزة الأمنية، جهودها المبذولة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وفي هذا الصدد، وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية. 

تنفيذ 4683 حكمًا قضائيًا متنوعًا

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

- ضبط 3 قطع سلاح نارى وأبيض.

ـ ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية.

ـ تنفيذ 4683 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

 

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