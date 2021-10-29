لقاح سبوتنيك الروسي يسبب أزمة في إسرائيل

تسبب قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الاعتراف جزئيا بلقاح «سبوتنيك» الروسي أزمة في إسرائيل، بعد موجة من الغضب في وزارة الصحة الإسرائيلية عقب القرار، ولا يقضي الاعتراف الإسرائيلي بمنح اللقاح للإسرائيليين، إنما إعفاء السياح الذين حصلوا على اللقاح من الحجر المنزلي.

يديعوت أحرونوت: تتركز الانتقادات بالأساس على حسم الاعتراف باللقاح

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم الجمعة، تتركز الانتقادات بالأساس على حسم الاعتراف باللقاح قبل أن تفعل منظمة الصحة الدولية ذلك، واتخذ القرار كجزء من خطة أشمل للحكومة الإسرائيلية للسياح حول الفترة المقبلة.

وبحسب القواعد التي نشرها مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، فيجب على الحاصلين على اللقاح إجراء فحص المضادات، ومع الحصول على النتيجة، يعفى من الحجر المنزلي.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مديرة قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى «شيبا» في رمات جان، برفيسور جليت رهاف، قولها: «منذ متى يكون الفحص المصلي إشارة إلى أن الشخص ملقّح؟ منظمة الصحّة العالمية لم تصادق على لقاح سبوتنيك ولا أحد يعرف ما الذي يحدث هناك، أعتقد أنه يجب بحث ذلك بعمق، وفحص ما الذي يقف خلف هذا اللقاح».

ضغوط شديدة على الحكومة الإسرائيلية للاعتراف باللقاح الروسي

والأسبوع الماضي، تحدّثت وسائل إعلام عن ضغوط شديدة يتعرض لها وزراء في الحكومة الإسرائيلية لدفع السلطات الصحية إلى المصادقة على اللقاح الروسي، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية لا تزال تعارض حتى هذه المرحلة، الاعتراف باللقاح الروسي، وسيدخل القرار حيّز التنفيذ في الخامس عشر من نوفمبر المقبل.

ويأتي القرار، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، كـ«بادرة حسن نية» إسرائيلية تجاه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي التقاه بينيت الأسبوع الماضي في سوتشي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، تحدث مؤخرا مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، وطرح الأخير مطلب روسيا بالمصادقة الإسرائيلية على لقاح «سبوتنيك في»، كما تعرض وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رزبوزوف، إلى ضغوط روسية مماثلة، خلال جهوده لفتح الأجواء الإسرائيلية أمام القادمين من روسيا.