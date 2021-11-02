غلق 3 مقاهي لتقديمها الشيشة بمركزي طنطا وقطور

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء أمس، جولة ليلية لمتابعة مدى الانضباط والالتزام بمواعيد غلق الورش وكذلك التزام المقاهي بالإجراءات الاحترازية داخل مركزي طنطا وقطور.

غلق ورش مخالفة قرار الغلق

وأسفرت الجولة عن غلق 3 مقاهي لتقديمها الشيشة، وغلق ورشتين لعدم التزامهما بمواعيد الغلق المقررة إلى جانب إزالة كل الإشغالات التي تم رصدها.

الكشف على 1548 حيوانا وفحص 7750 طائرا في قافلة بيطرية

ونفذت مديرية الطب البيطري بالغربية، بالأمس، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية العامرية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وتم الكشف بالمجان والفحص التناسلي لـ 1548 حيوانا من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لهم بالمجان، بالإضافة إلى استخدام أجهزة السونار، كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد للمزارعين.

وفي ذات السياق، تمت أعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، ذلك بالإضافة إلى سحب عينات الدم وقوفاً على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه، كما تم تبليع مغناطيس لعدد 4 حيوانات وتم القيام بعدد من العمليات الجراحية العاجلة من تسليك قناة دمعية أنفية وفتح خراج وتعليق محاليل لحالات نقص الكالسيوم، كما تم فحص 7750 طائرا وإعطاء العلاج اللازم لها.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه القافلة رقم 44 التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة منذ الأول من يناير 2021، موجهاً باستمرار تلك القوافل لما لها من دور مهم في تحصين الحيوانات والطيور وحمايتهم من الأمراض المعدية، ما يساهم في حماية الثروة الحيوانية، مشدداً على الجهات التنفيذية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري في تنفيذ تلك القوافل والقيام بالحملات التوعوية والإرشادية بالقرى.