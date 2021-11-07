450 جنيها غرامة لـ9 أشخاص لم يلتزموا بارتداء الكمامة في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وليد المعداوي، حملة جديدة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء لغلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وفقًا للمواعيد المقررة لفصل الشتاء، على أن يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

وفي السياق ذاته شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور حملة لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذا قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

تغريم 9 مواطنين محاضر لعدم التزامهم بارتداء الكمامة

وقد أسفرت الحملة عن تغريم 9 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، حيث بلغ إجمالي ما تحصل 450 جنيها، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.

هذا وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا حملة لرفع مستوى النظافة وأعمال التعقيم والتطهير بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتنفيذاً لتعليمات محمد صلاح رئيس مركز ومدينة الزرقا.