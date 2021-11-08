اكتشاف 3 مقابر جماعية جديدة بمدينة ترهونة الليبية

اكتشفت السلطات الليبية، أمس الأحد، 3 مقابر جديدة في ترهونة الواقعة شمال غربي البلاد، وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا في بيان إنها ستباشر، اليوم الاثنين، انتشال الجثث من المقابر الـ3 في منطقة القابينة على طريق العبدلي بـ ترهونة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت الهيئة الليبية، أعلنت في 13 أكتوبر الماضي، سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال العام الأخير، موضحة في بيان، في ذلك الوقت، إن إدارة قيد الأهالي لديها، مستمرة في استقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخذ عينات الحمض النووي.

من جانبها، كشفت مفوضية الانتخابات الليبية، أمس الأحد، عن الشروط الواجب توفرها في المرشح لانتخابات الرئاسة لشغل منصب الرئيس، والمقرر عقدها في ديسبمر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلن رئيس المفوضية، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اليوم الاثنين، تمهيدا لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وقال في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إن قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل لطلبات المرشحين بالانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.

وأشار «السايح»، إلى أن المفوضية استلمت من مجلس النواب كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين دون الطعن في إجراءات تنفيذها، موضحا أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها فقط.

ونشرت مفوضية الانتخابات الليبية، في بيان، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وقالت إنه على المترشح أن يكون مسلماً ومن أبوين مسلمين، وأن يثبت عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.

وأضافت المفوضية: ألا يكون صادرا بحق المرشح حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة، وأن يقدم إقرارا بذلك مرفقاً بشهادة الحالة الجنائية، موضحة انه لا يحق الترشح لمن صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي من قبل، وعلى المترشح أن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل البلاد وخارجها، وهو الأمر ذاته لزوجته وأولاده القصر.

التزكية من قبل 5000 ناخب على الأقل شرط من شروط الترشح لـ انتخابات الرئاسة

وتابعت مفوضية الانتخابات الليبية، أنه ينبغي ألا يقل سن المترشح عن 35 عاماً عند ترشحه، مضيفة انه لا يحق الترشح لموظفي المفوضية أو أعضاء لجانها الانتخابية أو أعضاء لجان الاقتراع، وعلى المترشح أن يُزكى من قبل 5000 ناخب على الأقل مسجلين بسجل الناخبين.

وأشارت المفوضية الليبية، إلى أنه على المترشح أن يودع بحساب المفوضية مبلغ 10 آلاف دينار ليبي، مضيفة أنه في حال كان المترشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف رسمياً عن ممارسة عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر المقبل وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق.

وأضافت مفوضية الانتخابات الليبية، إنه على المترشح أن يكون لائقاً صحياً، ويقدم تقريراً معتمداً من السلطات الصحية في البلاد، وعلى المترشح أن يوكل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.

وقالت مفوضية الانتخابات، إنه يجب أن يكون المترشح حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية.