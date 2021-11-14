غلق باب التحويل للحاجزين بمركز شطا للإسكان الاجتماعي غدًا

تنتهي غدًا الاثنين، المدة المحددة لقبول طلبات التحويل إلى الوحدات الجديدة التي سيتم إنشاؤها بمركز شطا بمحافظة دمياط.

وأكدت مصادر مطلعة، بصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر غلق باب قبول طلبات التحويل إلى الوحدات الجديدة، التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، للعملاء الحاجزين بمركز شطا بمحافظة دمياط ضمن الإعلان الثامن «الكراسة الحمراء»، والمحولين إلى الإعلان العاشر حاليًا، المنطبق عليهم الشروط، ممن هم خارج أولوية الوحدات السكنية المتوافرة.

شروط التحويل للراغبين في استكمال إجراءات الحجز

ويشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مُقدم جدية الحجز بالإعلان الثامن أو جدية التحويل بالإعلان العاشر، وعدم سبق التخصيص على نفس المشروع الأصلي المُتقدم عليه، وعليه التوجه لأحد مكاتب البريد المُميكنة بمحافظة دمياط لسـحب إقرار طلب التحويل ثم إعادة تسليمه بالمكتب بعد تحريره وتوقيعه، وسداد استكمال جدية الحجز بمبلغ ألف جنيه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن «الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب»، ومبلغ 5 آلاف جنيه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن «الكراسة الزرقاء/تحت الإنشاء» بواسطة صاحب الطلب «اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا»، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

وكانت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت فتح باب التحويل حرصًا من إدارة الصندوق على صالح المواطنين، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن توفير وحدات سكنية للعملاء الحاجزين سابقًا بمركز شطا بمحافظة دمياط بشروط الإعلان العاشر، وأصبحوا خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا، ولديهم الرغبة في استكمال إجراءات الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، مُشيرة إلى أن عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها فإن ذلك سيُعد عدولًا عن الاستمرار فى الحجز ويعتبر الحجز لاغيًا، ويلتزم الحاجزون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.

العملاء الراغبين في استكمال الحجز سيحصلون على وحدة سكنية كاملة التشطيب

وأوضحت «عبدالحميد»، أن العملاء الراغبين في التحويل واستكمال الحجز سيحصلون على الوحدة السكنية كاملة التشطيب ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% سنويًا «متناقصة» لمدة 30 عامًا، التـي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021 لمُنخفضي الدخل، علمًا بأن سعر الوحدة السكنية الجديدة يبلغ 395 ألف جنيها قابلا للزيادة فى حدود نسبة 10%، ويتم سداد عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ تبدأ من يناير 2022 بواقع مبلغ ألفي جنيه للدفعة الواحدة، على أن يُسدد باقي ثمن الوحدة السكنية بحد أقصي نسبة 85% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري المدعوم.

ويبدأ القسط الشهري للتمويل من 458 جنيها في حالة القسط المُتزايد، و1400 جنيه في حالة القسط الثابت لمدة تمويل 30 عاما، مشيرة إلى أن سعر بيع الوحدة السكنية سوف يشمل دعما نقديا مباشرا يتراوح بين 5 آلاف إلى 60 ألف جنيها حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب، ويخصم من سعر الوحدة السكنية، وذلك بخلاف ما تتحمله الدولة من دعم غيـر مباشر لكل وحدة سكنية يتمثل في قيمة دعم عائد التمويل العقاري، وجزء من الأعباء التمويلية، وقيمة الانتفاع بالأرض.