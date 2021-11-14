استخراج 187 ألفا و325 بطاقة رقم قومي ضمن قوافل «الداخلية» بالمحافظات

أوفد قطاع الأحوال المدنية، قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا؛ لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – المنيا – المنوفية - الجيزة – الدقهلية – قنا – دمياط – كفرالشيخ – القليوبية – الشرقية – الفيوم - بنى سويف – الأقصر».

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأحد، أنه في ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المناطق، فقد تقرر استمرار القوافل بمحافظات «القاهرة – المنيا»، واستحداث مواقع أخرى بمحافظات «الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الشرقية – كفر الشيخ – المنوفية – الغربية – دمياط – الفيوم – الأقصر»، اعتبارًا من السبت الموافق 13/11/2021 حتى يوم الخميس الموافق 18/11/2021؛ لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

إيفاد مأموريات لـ7 حالات إنسانية

كما تم إيفاد مأموريات لـ«7 حالات إنسانية» بـ«محال الإقامة - المستشفيات» بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية؛ لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات «فنية – قانونية» لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض «القطاعات الحكومية»، فضلًا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض «النوادى الرياضية»، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة» بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أن جهود القوافل أسفرت خلال الفترة من مارس 2021 وحتى اليوم، عن استخراج «187325 بطاقة رقم قومي»، و«372717 مصدرًا مميكنًا».

تفعيل اجراءات للتسهيل على راغبي الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

كما واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية؛ بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.