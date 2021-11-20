«الجيزة» تزيل أعمال بناء مخالف بعقار صادر بشأنه قرار ترميم في إمبابة

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط مخالفة قيام أحد المواطنين الصادر لهم قرار بترميم منزل في شارع الوحدة في إمبابة، بالتحايل على الأمر والبدء في صب الأعمدة الخرسانية في منطقة الاشتراطات لاستكمال بناء العقار بدلًا من ترميمه في مخالفة صارخة قد تعرض سلامة المواطنين للخطر.

إزالة الأعمال المخالفة

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة بإزالة الأعمال المخالفة وتحرير محضر بالواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وجاري المتابعة بإشراف السيد أشرف بكر رئيس حي شمال.

يأتي هذا في ضوء توجيهات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن التشديد والتصدي الصارم لمخالفات البناء والإزالة الفورية لأي تعديات.