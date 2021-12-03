فحص ألف مواطن ضمن مبادرة «ضعف الإبصار» بالدقهلية

انطلقت المبادرة الرئاسية «نور حياة»، اليوم، بمدينة المنصورة بالدقهلية، وسط إقبال كبير من المواطنين لعلاج «ضعف وفقدان الإبصار»، فى استاد المنصورة بالنادى الاجتماعى.

وقال خالد البهنساوى، منسق صندوق تحيا مصر بالدقهلية: «إن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين، وسيتم فحص ألف مريض على مدار يومين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية كاملة حتى لا يحدث زحام». وأكد «البهنساوى»، فى بيان أمس، أن «المواطن يحصل على كل ما يتطلب لعلاجه، إذا كان صرف أدوية أو نظارة طبية أو جراحة للعين مجاناً»، موضحاً أنه تم إنشاء استراحة للمواطنين أمام المكان المخصّص للكشف والانتظار، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة، ومراعاة التباعد الاجتماعى، والالتزام بارتداء الكمامة.

من جهة أخرى، تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية لمرضى العيون بمركز ومدينة الزقازيق، التى ينظمها «صندوق تحيا مصر»، بالتعاون مع مستشفى الزقازيق للقوات المسلحة، وجمعية الأورمان، على مدار يومين، بمجمع شيبة للمعاهد الأزهرية بمركز الزقازيق. جاء ذلك فى إطار مبادرة «نور حياة»، وبتكليف من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية. وأجرت القافلة الكشف الطبى على أكثر من 1000 مريض، أمس الأول، وتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفى الزقازيق العسكرى.