اليوم.. انتهاء فعاليات النسخة الـ6 لمعرض «هانديكرافيت إيجبت» للحرف اليدوية

انطلقت في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، فاعليات النسخة السادسة من معرض «هانديكرافيت إيجبت للحرف اليدوية»، الذي تستضيفه محافظة الإسكندرية، وتنظمة مؤسسة «سيليكتيف»، برعاية غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصريه، ومبادرة تدريب مصر، وQNB، وFour Corners Interiors ، حيث شارك بالمعرض 42 عارضَا من مختلف محافظات الجمهورية يمثلون أكثر من 20 حرفة يدوية.

وتأتي الدورة السادسة استكمالاً لسلسة الدورات الناجحة التي أقيمت سابقاً بالتعاون مع الجهات المعنية، التي تستهدف دعم صناعات الحرف اليدوية ودعم الاقتصاد الوطني، حيث قد شارك بافتتاح المعرض ممثلين لاتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيه سيدات أعمال الإسكندرية.

من جهتها، قالت المهندسة أمنية البحراوي، نائب رئيس شركة «فور كورنرز أنتريورز»، راعية المعرض بالتعاون مع غرفة الحرف اليدوية، أنَّ النسخة الجديدة تضم نخبة من أفضل صناع وفناني الحرف اليدوية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت أنَّ المعرض يشارك به حرفيين يمثلون حرف «التللي والنحت على جذوع النخيل والرسم على الرمال والكليم والسجاد اليدوي والخزف والنحاس والزجاج اليدوي والباتيك والصناعات الجلدية والخشب الحجازي ونسيج أخميم ومنتجات العناية بالشعر والجسم والزيوت الطبيعية والحلي، ومنتجات سيناء والعريش والحلي والفضة وأعمال الديزين والبامبو والقش وفن الخيامية، والموازيك والباتش ووركي».

المعرض يدعم الحرف اليدوية ومشاركاتها في المجتمع

ونوهت إلى أنَّ معرض «هانديكرافيت ايجبت للحرف اليدوية»، يعد تعاونًا مثمرًا مع غرفة الحرف اليدوية وشركاء النجاح، حيث يستهدف وجودة بمحافظة الإسكندرية للعام في النسخة السادسة، دعم الحرف اليدوية من خلال المشاركة المجتمعية للمجتمع ورجال الأعمال وسيدات الأعمال والغرفة التجارية، وللمهتمين بالحرف اليدويه بالمناطق الساحلية، مضيفة أنَّ المعرض شارك فيه عدد كبير من رجال وسيدات أعمال الإسكندرية ومجموعة من مملثي مجتمع المال والأعمال بالإسكندرية.

حضر الافتتاح سوزيت الريدي مستشار اتحاد الصناعات، والمهندسة رحاب منصور عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية وممثلة عن الغرفة والراعي الرئيسي للمعرض، والدكتورة هدي الميقاتي منسق عام مكتبة الإسكندرية، والمهندسة سارة سرور عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية، وممثلين لمجلس إدارة جمعية سيدات أعمال الإسكندرية.