مدير مركز المناعة بواشنطن: لولا اللقاحات لكان 75% من البشر في «خبر كان»

قال الدكتور طلال نصولي مدير المركز العالمي للمناعة والحساسية بواشطن، إن لقاحات كورونا تمنع الجسم عدة أجسام مضادة، ناصحًا بتقوية جهاز المناعة عن طريق الحصول على الجرعة المعززة بعد 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية، لأن قوة اللقاحات تنخفض بمرور الوقت: «لولا لقاحات كورونا لكان 75% من البشر في خبر كان».

أهمية الحصول على الجرعات المعززة

وأضاف «نصولي» خلال مداخلة عبر تطبيق SKYPE مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC» عبر شاشة «DMC»: «إذا مرّ شهران على التلقيح بأسترازينيكا أو جونسون آند دونسون يجب أن يتم الحصول على جرعة معززة».

وتابع مدير المركز العالمي للمناعة والحساسية بواشطنن: «كلما زادت الأجسام المضادة، كلما زادت فرصنا في القضاء على فيروس كورونا بجميع متحوراته، ويجب زيادة الوعي والأخبار الخاطئة لا تفيد في مواجهة كورونا، لكن المفيد هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين وارتداء الكمامة، ويجب الحفاظ على العمل من المقار إلا لهؤلاء الذين لن يلتزموا بارتداء الكمامات».

وأكد طلال نصولي، أن المتحور الجديد لكورونا «أوميكرون» سريع الانتشار، إذ أدى إلى زيادة معدلات الإصابات في جنوب إفريقيا 4 مرات، كما رفع عدد الحالات الشابة التي تتلقى العلاج في المستشفيات.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وجَّه بالتوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا في محافظات الجمهورية كافة من أجل الوصول إلى المستهدف من تطعيم المواطنين بُغية تعزيز المناعة ومواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.