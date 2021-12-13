سفير مصر يبحث سبل نفاذ الدواء المصري إلى السوق الجابوني ووسط أفريقيا

في إطار العلاقات المصرية الإفريقية، التقى سفير مصر في الجابون، مع وزير الصحة الجابوني، لمناقشة فرص نفاذ الدواء المصري إلى السوق بالجابون وتجمع وسط أفريقيا، فضلا عن مناقشة تطوير المستشفى المصري الجابوني.

وعقد السفير سيف قنديل، سفير مصر في ليبرفيل، لقاءًا مع وزير الصحة الجابوني «جي باتريك أوبيانج»، جرى خلاله بحث سُبل تعزيز التعاون المصري الجابوني في مجال الصحة والدواء ومكافحة فيروس كورونا.

وتناول اللقاء سُبل تطوير المستشفى المصري الجابوني في ليبرفيل وتزويده بالإمكانات البشرية والمادية اللازمة ليستمر في دوره لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين الجابونيين، وفق ما نقلت الصحفة الرسمية لوزارة الخارحية المصرية عبر فيسبوك.

السفير المصري يثني على تحركات الحكومة الجابونية للتعافي من تبعات كورونا

وأثنى السفير المصري على جهود الحكومة الجابونية ومساعيها من أجل تحقيق التعافي من تبعات جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما تناول اللقاء بحث فرص نفاذ الدواء المصري للسوق الجابوني حيث استعرض السفير المصري القدرات المصرية في مجال إنتاج الدواء وفرص تصديره إلى الجابون وباقي دول التجمع الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا.

مصر تمد يد العون لقارة أفريقيا منذ بداية أزمة كورونا

ومنذ بدأ جائحة كورونا تسعى مصر إلى دعم جميع الدول الأفريقية في مواجهة الجائحة عبر عدة مستويات منها تقديم المساعدات الطبية اللازمة، كما تحرص مصر في مختلف المحافل الدولية على تأكيد حق الدول الأفريقية في الحصول على حصة عادلة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونقل صناعتها كذلك.

وأكدت مصر مرارا وتكرارا في عدة مناسبات دولية أن على الدول الكبرى مساندة الدول الأفريقية ودعم الشعوب الأفريقية اقتصاديا خلال الفترة الحالية للتغلب على الصعوبات التي سببتها مرحلة كورونا، وتفتقر كثير من الدول الأفريقية للبنية المناسبة أو اللازمة لتصنيع اللقاحات المضادة لكورونا محليا.