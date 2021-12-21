أسعار «مايباخ» الأفخم لدى مرسيدس.. تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه

يعتبر سوق السيارات المصري، من أقوى الأسواق العالمية التي تحوي الكثير من الشركات العالمية، من بينها الشركات الأوروبية والصينية والكورية واليابانية وغيرها.

وتعد شركات السيارات الأوروبية هي الأغلى سعراً في السوق المصري، حيث تحوي الكثير من التكنولوجيا، وعوامل الأمان بالإضافة إلى جودة تقفيل الخامات المستخدمة في التصنيع.

ومن بين السيارات التي تم طرحها في السوق تأتي السيارات الفارهة التي تباع بأسعار باهظة الثمن، ويتوجه إليها أشخاص لهم أغراض خاصة من تلك السيارات وعلى رأس تلك الشركات شركة مرسيدس الألمانية، بسيارتها مرسيدس «مايبخ»، والتي تعتبر أفخم الأجنحة لدى الشركة الألمانية في مصر.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، مواصفات وأسعار السيارات في السوق المصري.

أسعار مرسيدس مايباخ، موديل 2022

تتوافر السيارة في السوق المصري بفئة واحدة، وسعرها 5 ملايين و450 ألف جنيه.

مواصفات مرسيدس مايباخ موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك 8 سلندر بسعة 4000 سي سي تيربو، ينتج قوة 503 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة دفع رباعي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 4.8 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 9.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- يجري تصنيع السيارة وتقفيلها في ألمانيا.

وسائل الأمان في سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022.

- تتوفر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل الأمان، من بينها وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA.

- خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة وسبويلر خلفي.