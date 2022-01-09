تأهيل ترعة «العرايض» بالشرقية بتكلفة 23 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تأهيل ترعة العرايض بزمام هندسة ري الإبراهيمية، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفائتها، وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الالتزام بجدول زمني للانتهاء من تنفيذ الأعمال

شدد محافظ الشرقية على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

تأهيل ترعة العرايض بزمام الإبراهيمية

ومن جانبه، أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلي أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل ترعه العرايض بزمام هندسه ري الإبراهيمية بطول 8 كيلو مترات، وذلك لخدمة زمام 2500 فدان وبتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 93%، وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم، وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 15سم والتبطين يشمل القاع والميول .

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن المشروع يُساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين، ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث تعد مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة.