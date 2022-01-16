تأجيل الحكم في دعوى مد مهلة انتخابات الزمالك لـ23 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى القضائية المقامة من أحد أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، التي طالب فيها أولا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي، بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23/11/2021، تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب، للحكم بجلسة 23 يناير.

كما طالبت الدعوى، بإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021- 2025.

الدعوى اختصمت وزير الشباب

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال حسين محمد، المحامي ومقيم الدعوى في دعواه، إنّ ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب، بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخـب، وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 23/11/2021، تقع باطل، وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021- 2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل.

المحامي يريد حماية كيان النادي

وتابع المحامي في الدعوى، كل ما يهمنا في هذا المقام هـو حماية كيان نادي الزمالك، وألا يكون انتخاب مجلس إدارة جديد من مجلس إدارة انتهت ولايته بحكم المحكمـة السالف ذكره.