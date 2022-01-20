حبس سفير سعودي سابق: أصدر تأشيرات حج وعمرة مقابل رشاوي

نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مسئول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» صدور حكم قضائي بحق سفير سابق للمملكة بإحدى الدول، دون تحديد الدولة أو هوية السفير، وذلك على خلفية اتهامه بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ، وإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير قانونية مقابل الحصول علي مبالغ مالية، وعقب التحقيقات صدر ضده حكم بالسجن لمدة 6 سنوات مع دفع غرامة مالية 300 ألف ريال.

قضايا فساد

وأضافت الصحيفة أنّ الهيئة عملت على كشف عدد من الوقائع وقضايا الفساد مؤخرا، وتقوم حاليا باستكمال الإجراءات القانونية، وتوعد مسئول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» بملاحقة كل من ارتكب جريمة تمس الأموال العامة أو قام باستغلال وظيفته وتسبب في ضرر للمصلحة العامة حتى إذا كان المدان قد ترك الوظيفة، وذلك لأن جرائم الفساد الإداري والفساد المالي لا تسقط بالتقادم، وأكد المصدر عزم الهيئة على تطبيق القانون بحق كل من يتجاوزه أو يرتكب إحدى الجرائم المذكورة.

تزوير في أوراق رسمية

وتابع التقرير أن من بين قضايا الفساد المضبوطة، إدانة ضابط برتبة عميد بوزارة الدفاع، في إحدى جرائم التزوير وصدر حكم بسجنه 4 سنوات، مع دفع غرامة بمبلغ 200 ألف ريال، وكذلك إدانة ضابط برتبة عقيد، وهو مدير لإحدى إدارات التموين بالوزارة بجريمة التزوير وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنتين وغرامة 50 ألف ريال.

وأشار التقرير إلى إدانة عضو في النيابة بجريمة تلقي رشوة مع استغلال النفوذ، بعد طلبه مبلغ 30 ألف ريال من أحد المواطنين مقابل قيامه بحفظ قضية قيد التحقيق أمام النيابة، وصدر حكم بحق عضو النيابة بالسجن لمدة 3 سنوات، مع دفع غرامة 30 ألف ريال.

اختلاس وتزوير وغسيل الأموال

وصدر حكم بالإدانة ضد أمين عام إحدى اللجان التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير، مع استعمال أوراق مزورة وغسيل الأموال، وصدر الحكم بالسجن 9 سنوات، ودفع غرامة مليون ريال، كما تمت إدانة رجل أعمال لاشتراكه في جرائم الاختلاس والتزوير واستعمال أوراق مزورة وغسيل الأموال، وصدر الحكم ضده بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة 500 ألف ريال مع تسديد المبلغ الذي تم اختلاسه ويبلغ حوالي 3 ملايين ريال، ومنع الإثنين من السفر لمدة 3 سنوات بعد قضاء فترة العقوبة.

وكان من بين الأحكام الصادرة إدانة موظفة بإحدى إدارات المرور بالمملكة، بجريمة الرشوة، وذلك بسبب قيامها بطلب مبلغ 500 ريال على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء تراخيص سيارته وصدر الحكم بحقها بالسجن لمدة سنة وستة أشهر مع دفع غرامة 20 ألف ريال.