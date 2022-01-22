بريانكا شوبرا عن استعانتها بأم بديلة لإنجاب طفلتها: عندي 39 سنة

علقت الفنانة الهندية العالمية بريانكا شوبرا، عن سبب استعانتها باستئجار رحم و«أم بديلة» للإنجاب، مؤكدة أنها ليس لديها مشاكل صحية مع الخصوبة أوعائق يمنعها من الحمل، فقط السبب وراء ذلك هو تقدم العمر، قائلة: «خشيت من حدوث معاناة لي أو للطفلة أثناء الحمل»، وذلك وفقا لتقرير «ديلي ميل» البريطانية.

السبب الحقيقي وراء استعانة بريانكا لـ«أم بديلة»

أعلنت الفنانة بريانكا شوبرا، والمطرب الأمريكي نيك جوناس، عن استقبال طفلتهما عن طريق الأم البديلة، بولاية «كاليفورنيا» في الولايات المتحدة الأمريكية، بالأيام القليلة الماضية، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكانت انتشرت الشائعات حول أن بريانكا شوبرا تعاني من عوائق صحية تمنعها من الحمل، لذا استعانت بالأم البديلة، وتداول البعض تكهنات أخرى بشان خشية شوبرا من زيادة وزنها وعملها بـ «هوليوود وبوليوود».

مما دفع بريانكا شوبرا، الخروج عن صمتها، موضحة السبب الرئيسي لاستعانتها بالأم البديلة، قائلة إن السبب الحقيقي وراء ذلك هو تقدم عمرها، وإنها في العام الـ39 من عمرها، مؤكدة أن طبيبها الخاص هو من قدم لها هذه النصيحة واتخاذ تلك الخطوة عند إبلاغه برغبتها هي وزوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس بإنجاب طفل يكلل قصة حبهما، ويكون علامة مميزة لزواجهما.

وتابعت بريانكا شوبرا في حوارها مع مجلة «ديلي ميل» البريطانية، أنها خشت أن تعاني طفلتها من مضاعفات خلال فترة الحمل كما يحدث في العديد من الحالات بهذا العمر.

طفلة بريانكا و جوناس.. ولدت قبل موعدها

وبالرغم من ذلك، تعرضت طفلة بريانكا شوبرا ونيك جوناس لمضاعفات، وتم ولادتها مبكرة بالشهر السابع، تحديدا ولدت قبل موعدها بـ 12 أسبوعا، وكانت مفترض أن تأتي بشهر أبريل المقبل، وهي الآن بالحضانة بولاية كاليفورنيا، ولكن حالتها لم تكن خطيرة وينتظرون أوامر الطبيب باصطحابها لمنزلهما بـ «لوس أنجلوس»، وفقا لتقرير «ديلي ميل».

وأضافت بريانكا شوبرا، أنها كانت تعمل بشكل مكثف لإنهاء فيلمها، قبل استقبال طفلتها بالمعاد المحدد بشهر أبريل، ولكن طفلتها أرادت أن تأتي مبكرة لتنير حياتهما، «نحن سعيدان للغاية ومتلهفين لمرافقتها لمنزلنا سريعا».

معلومات عن الأم البديلة

الأم البديلة، أو عملية استئجار الأرحام، أمر منتشر بدول أوروبا و الهند، ولكن تم تجريمه بالهند بالأعوام الأخيرة، وهو شبيه بعملية طفل الأنابيب الفارق فقط هو أنهم يختارون سيدة بصحة جيدة وتصلح لإنجاب بنسب أكبر من الأم الحقيقية.

يقرر البعض الاستعانة بالأم البديلة، بسبب ضعف قدرته على الإنجاب، أو التقدم بالعمر، أو الخشية من بعضهن على زيادة الوزن وعلامات الحمل التي تعوق مسيرتهن الفنية.