خبير جنائي عن ختان الإناث بأسيوط: «جريمة عقوبتها تصل لـ 10 سنين سجن»

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة في منع إحدى «الدايات» في قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، من ختان 5 فتيات، تتراوح أعمارهن من 10 لـ 15 سنة، وكشف المجلس في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة للقضاء على ختان الإناث.

السجن المشدد هو عقوبة الختان

وبشأن هذا الصدد، قال الخبير الجنائي الدكتور نبيل سالم في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة أصدرت قانونا بتغليظ عقوبة ختان الإناث، ألا وهي السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، لمن يجري أو يشارك في تلك العملية، وذلك طبقًا للمادة «242 مكرر أ» وفقًا لقانون العقوبات.

وأضاف الخبير الجنائي خلال حديثه بأن من طلب ختان أنثى وتم ذلك بناء على طلبه يُسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وإذا تسبب في تشوهات للفتاة تختلف العقوبة لتصل إلى السجن المشدد 7 سنوات، وفي حالة وفاة الفتاة خلال ختانها تصل العقوبة لـ 10 سنوات مشددة.

لا أحد فوق قانون الدولة

واسترد «سالم»، بأن العقوبات متناسبة مع تلك الجريمة، ولا بد من أن الناس تستوعب بأن ذلك جريمة، «إحنا دولة القانون بيتنفذ فيها من غير استثناءات».

تحقيقات النيابة مع الداية المتهمة بختان البنات

وعلى الجانب الآخر توجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والثناء للجنة حماية الطفل والنيابة العامة في أسيوط، وتدخلها السريع لمنع «الداية» في عمل تلك الجريمة، مشيرًا إلى أنه تلقى بلاغًا من أحد المواطنين، أبلغ من خلاله اعتزام «الداية» على إجراء تلك العملية المجرمة.

وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة بمحافظة أسيوط، وحرصوا على الذهاب لمنزل المتهمة، وتم العثور على أدوات طبية غير مرخصة، وطلبت النيابة العامة التحقيق مع أهالي الأطفال الذين كانوا يتعرضون لتلك الجريمة.