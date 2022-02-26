أفضل موبايل بسعر 4000 جنيه في مصر 2022.. دقة وأداء وسرعة

لكل عشاق الهواتف المحمولة، نقدم لكم فى هذا التقرير، أفضل موبايل بسعر 4000 في مصر 2022 من ثلاث ماركات مختلفة، إذ تتميز هذه الهواتف ببطاريات ذات جودة عالية، وكاميرات للتصوير بدقة فائقة.

أفضل موبايل بسعر 4000 في مصر 2022

موبايل Vivo Y53s

وبحسب موقعي البيع الإلكترونيين «جوميا وأمازون»، يأتي هاتف Vivo Y53s، يأتي بسعر حوالي 4400 جنيه، ويتميز بشاشته الكبيرة بحجم 6.58 بوصة، ويأتي الهاتف بشريحتي اتصال من نوع «Nano Sim»، كما يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني، الثالث والجيل الرابع «4G».

والهاتف مزود بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، مع إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري، وتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل، بينما يتمتع بكاميرا ثلاثية خلفية ثلاثية، بدقة 64 ميجا بكسل، 2 ميجابيكسل، 2 ميجا بيكسل.

هاتف XIAOMI Redmi Note 10

ويحتل هاتف «XIAOMI Redmi Note 10» المركز الثاني في قائمة أفضل موبايل بسعر 4000 في مصر 2022، ويتميز بمقاومته للمياه، ويعمل شريحتين اتصال من نوع «Nano Sim»، ويدعم شبكات الجيل الثالث والرابع.

ويتمتع «ريدمي نوت 10» بشاشة من نوع «Super AMOLED» وحجمها 6.43 بوصة وجودة «FHD»، وتعد إحدى أفضل الشاشات المتوفرة في الفئة المتوسطة بتلك الدقة، وسعره 4080 جنيهًا.

ويتوفر بأكثر من إصدار، ذاكرة داخلية سعة 64 جيجا بايت وعشوائية سعة 4 جيجا بايت، ذاكرة داخلية سعة 128 جيجا بايت وعشوائية سعة 4 جيجا بايت، وأما الإصدار الثالث فيأتي بذاكرة داخليىة سعة 128 جيجا بايت من نوع «UFS 2.2» وعشوائية سعة 6 جيجا بايت من نوع «LPDDR4x»، ويدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 512 جيجا بايت في منفذ منفصل.

هاتف Samsung Galaxy A32

ويحتل هاتف Samsung Galaxy A32 المركز الثالث في أفضل الهواتف، ويأتي بسعر 4444 جنيهًا، ويدعم شبكات الجيل الرابع «4G»، إلى جانب شريحتين اتصال من نوع «Nnao Sim».

وتتميز الشاشة بشكل «النوتش» على هيئة الـ «Water Drop»، وحجمها 6.4 بوصة وبجودة الـ FHD.

ويتمتع «سامسونج جالاكسي إيه 32» بذاكرة داخلية سعة 128 جيجا بايت وعشوائية سعة 6 جيجا بايت، كما يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري 1 تيرا بايت.