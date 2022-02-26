تعرف على أفضل موبايل بسعر 3000 في مصر 2022

يبحث العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة عن أفضل موبايل بسعر 3000 في مصر 2022، وترصد الوطن فى هذا التقرير ثلاث إصدارات مختلفة من الهواتف المحمولة، سعرها في حدود الـ3 آلاف جنيه مصري.

أفضل موبايل بسعر 3000 في مصر 2022.. موبايل 5.4 Nokia

أول أفضل موبايل بسعر 3000 في مصر 2022، هاتف 5.4 Nokia، الذي لا يتجاوز سعره 2799 جنيها، ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة 6.39 بوصة، ثنائي الشريحة - 128 جيجا بايت/ 4 جيجا بايت.

والهاتف مزود بكاميرا رباعية القوية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل، وجرى تحسين النظام الأساسي للهاتف المحمول كوالكوم سنابدراجون 662 باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعمل الجهاز بنظام Android 11، ويتم توفير التحديثات لمدة 3 سنوات من تحديثات الأمان الشهرية وسنتين من ترقيات البرامج.

أفضل موبايل بسعر 3000 في مصر 2022 موبايل Infinix Infinix Hot 11

ثانى أفضل موبايل بسعر 3000 في مصر 2022، هو موبايل Infinix Infinix Hot 11، بسعر فى حدود الـ 2530 جنيها، ويأتي الهاتف بأبعاد 171.8x78x8.9 ملم، ويدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ2G والجيل الثالث الـ3G والجيل الرابع الـ4G .

أما خامات الهاتف فهي من البلاستيك، والشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة من الأعلى وتأتي من نوع IPS LCD بمساحة 6.82 إنش بجودة الـ HD+، وبذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت.

اما عن الكاميرا الأمامية فهى تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية، أما عن الكاميرا الثانية فهي عبارة عن كاميرا AI lens بالإضافة إلى فلاش رباعي من نوع ليد فلاش، والبطارية تأتي بسعة 6000 مللي أمبير مع شحن بقوة 10 واط.

افضل موبايل بسعر 3000 في مصر 2022 موبايل Samsung A12

أما افضل موبايل بسعر 3000 في مصر 2022، هو موبايل Samsung A12، بسعر فى حدود الـ 2909 جنيه تقريبا، حيث يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim، و يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

وتأتى الشاشة بمساحة 6.5 إنش ، ويتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي، الأول بذاكرة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، و الثاني بذاكرة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت.

ومعالج الموبايل من شركة ميديا تيك Helio P35 ، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجا بكسل، أما الكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة.