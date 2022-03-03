إصابه عامل بمصنع وسقوط آخر في حفرة صرف صحي بسوهاج

أصيب عامل بدائرة حي الكوثر في محافظة سوهاج، بنزيف بالبطن إثر إصطدام منظم (أنبوبة أكسجين) به وتسبب له في نزيف بالبطن أثناء عمله بأحد المصانع، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي، وفي سياق آخر سقط مواطن داخل حفرة صرف صحي بمركز طما، وأصيب بجروح وكدمات بالرأس والجسم.

إخطار مدير الأمن بإصابة عامل بمصنع

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «السيد ث. ع. أ.» 28 سنة، عامل بأحد مصانع منطقة الكوثر الصناعية، مصابًا بنزيف بالبطن، وقال شيقيقه إنه اصطدام بجسم صلب (منظم الأكسجين) ما تسبب في إصابته ونفى الشبهة الجنائية.

وقال شقيقه «عبد الحميد ث. ع.»، 38 سنة، ويعمل مع شقيقه بنفس المصنع إنه أثناء تواجد شقيقه بجوار إحدى اسطوانات الأكسجين أمام المصنع اندفع المنظم الخاص بها اتجاهه ما أدى لإصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة عقب نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إصابة عامل سقط داخل حفرة صرف صحي بطما

وفي سياق آخر، سقط مواطن داخل حفرة صرف صحي بمركز طما شمال سوهاج، وأُصيب بجروح وكدمات بالرأس والجسم، حيث سقط «على م. ا. أ.» 19 سنة، من مركز طهطا بمحافظة سوهاج داخل حفرة للصرف الصحي بمركز طما وذلك أثناء عمله بمشروع الصرف الصحي، بعد أن اختل توازنه وسقط بالحفرة ليصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسد، وتم استخراجه من الحفرة بواسطة زملائه من عمال المشروع.

وأفاد والد المصاب «محمد ا. ا.» 50 سنة، أن نجله يعمل بمشروع الصرف الصحي بمركز طما، وأنه اختل توازنه وسقط بإحدى حفر الصرف، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.