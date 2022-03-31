فوادفون تعوّض 10 ملايين عميل عن انقطاع الخدمة: أنهينا الأزمة في وقت قياسي

واجهت شبكة فودافون مصر اليوم، عطلا فنيا أكدت أنّه خارج عن إرادتها وناتج عن قطع في أحد الكابلات، ما أدى إلى تأثر الخدمة لدى 10 ملايين عميل من إجمالي 44 مليون، حيث بدأ العطل قبل الثانية ظهرا واستمر أقل من ساعة.

عطل شبكة فودافون

وأضافت الشركة في بيان عنها أنّ غرفة العمليات تتابع الموقف فور حدوثه، ويحاول مهندسو الشبكة إيجاد حلول سريعة للعطل، وكان الحل التقني الأمثل والأسرع لعودة الخدمة هو عدم محاسبة العملاء على استخدامهم للإنترنت حتى عودة الكابل إلى حالته الأصلية، وقررت الشركة الأخذ بهذا الحل وتحمل عواقبه المالية، للإسراع بعودة الخدمة، وبالفعل جرى إصلاح العطل وعادت الخدمة في أقل من ساعة.

حل مشكلة شبكة فودافون

وتابعت الشركة: «لم تكتف فودافون بحل المشكلة في زمن قياسي، بل سارعت بالتقدم بطلب لجهاز تنظيم الاتصالات، للحصول على موافقة بتعويض العملاء الذين تأثروا وتقديم مكالمات مجانية لهم طوال يوم الخميس 31 مارس 2022، وهو ما استجاب له جهاز تنظيم الاتصالات».

وأتمّت الشركة بيانها، بأنّها أرسلت رسالة نصيّة لـ10 ملايين عميل اليوم الخميس 31 مارس 2022، لإبلاغهم بالتعويض وتوضيح أسباب العطل الفني، مؤكدة أنّها ملتزمة دائما بالشفافية مع عملائها وتحرص دائما على رضائهم وثقتهم في الخدمات التي تقدمها الشبكة.