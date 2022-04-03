انفجار في ملهى ليلي بأذربيجان واشتباكات بالمكسيك واغتيال نائب كردستاني

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها الانفجار الذي شهدته «باكو» عاصمة أذربيجان، فيما اشارت وسائل إعلام إلى نقل 24 شخصًا إلى المستشفى، كما شهدت المكسيك اشتباكات بين الشرطة المحلية ومسلحين في غربي البلاد، ما اسفر عن مقتل أحد العناصر الأمنية و8 مسلحين جراء الاشتباكات، وانتشلت السلطات الليبية، 11 جثة، أثناء غرق مركب مهاجرين كان يقلهم نحو السواحل الأوروبية.

وشهدت عاصمة أذربيجان «باكو»، انفجارا كبيرا تسبب في سقوط عدد غير معروف من الضحايا، وقالت وسائل إعلام، إن الانفجار وقع في ملهى ليلي وسط المدينة. وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال حريق في مبنى.

BREAKING: Explosion rips through nightclub in Azerbaijan's capital, causing an unknown number of casualties - Trend pic.twitter.com/58Nxx5T4YQ — BNO News (@BNONews) April 2, 2022

ووصلت قوات الشرطة ودائرة الإطفاء الحكومية إلى مكان الحادث، كما تواجد نائب الوزير لحالات الطوارئ، الفريق ايتيبار ميرزوف، فى مكان الحادث، فيما ذكرت وكالة «ترند» الأذربيجانية، إن انفجارًا وقع في ملهى ليلي، ما أدى إلى اندلاع حريق وانهيار داخل المبنى.

35 من فرق الإسعاف والطوارئ الطبية في موقع الانفجار

وأشارت وزارة الصحة في أذربيجان، إن 35 من فرق الإسعاف والطوارئ الطبية موجودة في الموقع، فيما تم نقل 24 شخصًا «13 رجلاً-11 امرأة» إلى المستشفى. وأوضحت معلومات أولية، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الانفجار. وقالت معلومات أولية، إن الانفجار وقع بسبب تسرب غاز.

وفي إيران، لقى 3 أشخاص مصرعهم جراء انقلاب قارب كان على متنه 12 راكبا. وانقلب القارب وسط نهر في «خرمشهر» الواقعة جنوب البلاد، بسبب حمله عددا من يفوق قدرة استيعابه.

وأنقذ رجال الإنقاذ والسكان المحليون، 8 من ركاب القارب، وغرق 4 آخرون، وقد تم نقل اثنين من الناجين إلى المستشفى.

وفي المكسيك، قتل أحد عناصر الشرطة و8 عناصر إجرامية في اشتباكات في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي في ولاية ميتشواكان الواقعة غربي البلاد.

وقال مكتب الأمن العام المحلي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن 4 مسلحين قتلوا في «بلدة ساهوايو» عندما انقلبت السيارة التي كانوا يفرون فيها خلال مطاردة مع قوات الشرطة، فيما لقى 4 مسلحين آخرين مصرعهم في نفس المنطقة خلال تبادل لإطلاق النار مع العناصر الأمنية.

مسلحان يغتالان عضوا في «الاتحاد الوطني» الكردستاني في «كركوك»

وفي العراق، اغتال مسلحان اثنان، يستقلان دراجة نارية، أمس السبت، عضوا في «الاتحاد الوطني» الكردستاني يدعى «ريبوار محمد أمين»في محافظة كركوك شمال العراق، وقالت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن السلطات العراقية، لم تعلن عن أي معلومات جديدة بشأن هوية منفذي الاغتيال.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، ترحيل المعتقل الجزائري، في «معتقل جوانتنامو»، سفيان برهومي، المشتبه في أنه كان مدربا في معسكر لتنظيم القاعدة، إلى بلاده. واتُهم برهومي في البداية عام 2005 بالضلوع في مؤامرة إرهابية ووجهت له تهمة العمل كمدرب في معسكر للتنظيم ثم تدريب عناصر في «القاعدة» على صناعة صمامات تفجير عن بعد.

وأسقطت الوزارة الأمريكية، في مطلع 2008، التهم الموجهة إلى «برهومي»، ثم في عام 2016 قرر مجلس المراجعة في المعتقل أن احتجازه لم يعد ضروريا لحماية الأمن الأمريكي، من تهديد خطير، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي نيجيريا، أعلنت السلطات الصحية، ان حصيلة الوفيات بحمى «لاسا» في البلاد بلغت 123 حالة وفاة منذ منذ بداية 2022، وقال المدير العام للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض إيفيدايو أديتيفا، في بيان، إن عدد الإصابات منذ شهر يناير الماضي بلغت 659 إصابة في 23 محافظة من أصل 36.

ليبيا: إنقاذ 125 مهاجرًا غير شرعي أثناء غرق مركب كان يقلهم نحو السواحل الأوروبية

وفي ليبيا، تمكنت قوات حرس السواحل الليبية، من إنقاذ 125 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، وانتشال 11 جثة، أثناء غرق مركب كان يقلهم نحو السواحل الأوروبية. وينتمي المهاجرون، لجنسيات أفريقية مختلفة ومن بينهم نساء وأطفال

وأفرج عن أحد ممثلي جمعية «الهلال الأحمر» الليبي بعد 10 أشهر من الاختفاء القسري في «أجدابيا» شرق البلاد، مطلع يونيو 2021، وقال مصدر في النيابة العسكرية، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن منصور عاطي أفرج عنه رسميا بفضل وساطة قبيلته.