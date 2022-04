انفجار في ملهى ليلي بأذربيجان واشتباكات بالمكسيك واغتيال نائب كردستاني

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها الانفجار الذي شهدته «باكو» عاصمة أذربيجان، فيما اشارت وسائل إعلام إلى نقل 24 شخصًا إلى المستشفى، كما شهدت المكسيك اشتباكات بين الشرطة المحلية ومسلحين في غربي البلاد، ما اسفر عن مقتل أحد العناصر الأمنية و8 مسلحين جراء الاشتباكات، وانتشلت السلطات الليبية، 11 جثة، أثناء غرق مركب مهاجرين كان يقلهم نحو السواحل الأوروبية.

وشهدت عاصمة أذربيجان «باكو»، انفجارا كبيرا تسبب في سقوط عدد غير معروف من الضحايا، وقالت وسائل إعلام، إن الانفجار وقع في ملهى ليلي وسط المدينة. وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال حريق في مبنى.

BREAKING: Explosion rips through nightclub in Azerbaijan's capital, causing an unknown number of casualties - Trend pic.twitter.com/58Nxx5T4YQ