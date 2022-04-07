برسائل نصية عبر الهاتف.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لعملائه

حذر البنك الأهلي المصري عملاءه عبر الرسائل النصية من التواصل بأية أرقام وهواتف ترسل رسائل إلى العملاء على الهاتف المحمول أو عبر الروابط الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني للعملاء تدعي خلالها أن الروابط تخص حسابات العملاء.

نص رسالة البنك للعملاء

وجاءت رسالة البنك الأهلي المصري النصية كالتالي: «عميلنا العزيز حفاظًا على سرية بيانات حساباتكم وأموالكم، برجاء توخي الحذر وعدم الاتصال بأي أرقام هواتف ترسل إليكم في رسائل نصية على هاتفكم المحمول أو من خلال روابط على بريدكم الإلكتروني، ادعاءً أنها تخص حساباتكم أو بطاقاتكم البنكية».

وشدد البنك الأهلي المصري أن أي عمليات تخص تحديث البيانات أو تجديد الاشتراكات تتم من خلال خدمة عملاء الأهلي نت أو «NBE Mobile» أو من خلال مقرات الفروع التابعة للبنك الأهلي المنتشرة في ربوع الجمهورية.

الاشتراك في خدمتي الأهلي نت

وطالب البنك الأهلي عملاءه بالاشتراك في خدمتي «الأهلي نت» أو «NBE Mobile» لمزيد من الحرص والطمأنينة والأمان بالتوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري لتحديث البيانات والاشتراك في خدمة «الأهلي نت» و«NBE Mobile».

إنهاء إجراءات الاشتراك في الخدمة

وأكد البنك أن الفرع الذي يذهب إليه العميل يقوم بإنهاء إجراءات الاشتراك في الخدمة و تسليم خطاب ترحيب يحتوى على كود المستخدم، على أن يتم إرسال كود المرور على رقم الهاتف المحمول الخاص بك المسجل لدى البنك، كما سيتم إرسال كود المستخدم على البريد الإلكتروني.

طلب جهاز رموز الأمان

وطالب «الأهلي المصري» عملاءه بضرورة طلب جهاز رموز الأمان حتى تتمكن من إتمام التحويل من حسابك الى حسابات أخرى داخل البنك أو خارجه «بالعملة المحلية»، عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص بك وكذلك رقم هاتفك المحمول المطابق للرقم المسجل لدى البنك.

مشيرًا إلى أن النظام بالتحقق من صحة البيانات يقوم بإرسال رمز التحقق على رقم هاتفك المحمول لافتًا إلى أن العميل سيقوم بإدخال رمز التحقق وسيقوم النظام بالتأكد من صحة الكود ثم إدخال بريدك الإلكتروني.