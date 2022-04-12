إجراء 225 عملية قسطرة قلبية خلال 4 شهور بمستشفي الزقازيق العام

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء 225 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتركيب الدعامات اللازمة للمرضى بمستشفى الزقازيق العام، وذلك خلال الـ4 شهور الماضية، بإشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفى.

255 قسطر قلبية تشخيصية وعلاجية بالزقازيق العام

وأوضحت مديرية الصحة أن تم إجراء هذه العمليات تم بواسطة الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج، أستاذ القلب والقسطرة بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد جويفل، استشاري القلب بمعهد القلب القومي، والدكتور محمد منصور، استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب.

رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

وجاء إجراء هذه العمليات في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبناءً على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمراراً لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن إجمالي عمليات القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن، بلغ 885 حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر لمدير عام الطب العلاجي، والمشرف العام على القسطرة القلبية بالمديرية، ومدير المستشفى، وجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لخدمة المرضى بمختلف المراكز في محافظة الشرقية.