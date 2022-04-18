«الري» توضح خطوات الحصول على ترخيص طلمبة رفع مياه

كشف قطاع الري التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن إجراءات الحصول على رخصة طلمبة ثابتة لرفع المياه، التي حددها القانون رقم 49 من قانون الري رقم 12 لسنة 1984 وذلك في المادة رقم 50 من لائحته التنفيذية.

أوضح القطاع، أنه يتم تقديم طلب إلى مدير عام الري بالمحافظة، نصه «أرجو التكرم بالموافقة على الترخيص لنا بطلمبة ثابته لرفع مياه الري»، ثم توضح الترعة والناحية التابعة لها، ثم يتم الحصول على توقيع الموظف المختص من إدارة الري بالمحافظة، مع إرفاق عدد من المستندات.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة طلمبة ري ثابته

تشترط وزارة الري، للحصول على طلمبة ري ثابتة، تقديم عدد من المستندات، وهي خريطة مساحية مقياس 1 الى 2500، مبينا عليها الأراضي المطلوب ريها، وموقع الطلمبة وموقعة من مهندس نقابي، ومستوفاة الدمغة الهندسية، وصورتين طبق الأصل من الخريطة المذكورة، ويتم تقديم مستندات ملكية الأرض المستفيدة من الطلمبة أو الجهاز، أو كشف معتمد من الجمعية التعاونية الزراعية، تفيد باتفاق أصحاب الزمام دون أدنى مسؤولية على إدارة الري المختصة بصحة مستندات الملكية، أو كشوف الجمعية التعاونية الزراعية، فيما لو اتضح أنها غير صحيحة، ولا يتعبر قبول الادارة المختصة لهذه المستندات دليلاً أو اعترافا بصحتها.

الرسوم المطلوبة

من بين المستندات أيضا، موافقة مالك الأرض التي ستقام بها الالة، مع بيان قطر الطلمبة ووصف للجهاز، وقدرة الآلة بالحصان والتصرف اليومي، اما الرسوم المطلوبة فهي رسم نظر قدرة عشر جنيهات يورد لخزينة الإدارة أو بحوالة بريدية، مع تأمين قدرة 20% من قيمة الأعمال التي ستتم داخل المنافع، اما التوقيت الزمني يتم إصدار القرار المناسب من المهندس مدير عام ادارة الري المختصة خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات والرسوم.