أشرف الفيل يتعرض لوعكة صحية.. وخالد الجندي يطلب الدعاء له

أعلن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، وأحد مقدمي برنامج «لعلهم يفقهون» الذي يُعرض على قناة «دي إم سي» يمر بوعكة صحية في الوقت الحالي، إذ قال: «أنا قلقان عليه جدًا، إن شاء الله يكون بخير، ربنا يشفيه ويعفو عنه ويعافيه، ويجبر خاطرنا فيه هو وكل مريض»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ليس هناك أثقل على النفس من غياب العافية.

ليس هناك أفضل من ثروة العافية

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، أنه ليس هناك أفضل من ثروة العافية، فإذا اهتزت أو سُلبت أو توعكت يكون المرء وقتها في حاجة ماسة إلى دعاء الصالحين، مناشدًا المواطنين ومشاهديه ومتابعيه بالدعاء لأشرف الفيل ولكل مريض: «مفيش أصلح منكم دلوقتي نلجأ إليه، ادعوا لمرضانا، اللهم كما قدرت على مرضانا الداء فأنزل عليهم الدواء، اللهم اشفي شيخنا وأخونا وحبيبنا الشيخ أشرف الفيل من كل مكروه وسوء».

دعاء الشيخ خالد الجندي لأشرف الفيل

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «اللهم رده إلينا سالمًا غانمًا آمنًا يا رب العالمين، واشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض يا رب العالمين، اللهم صحح أجسادهم، اللهم أذهب الألم عنهم، اللهم لا تقلصهم من رحمتك، اللهم لا تيأسهم من دعائك، اللهم خذ بأيديهم اليك أخذ الكرام عليك، أجبر خواطرنا فيهم بالمحافظة عليهم، واقبل دعاءنا فيهم بردهم إلينا سالمين غانمين آمنين، يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا أجورهم، وأحفظهم وارزقنا وإياهم لذة الإيمان وطاعة إليك يا رحمن، اللهم إنا نسألك أن تتنزل علينا رحمتك لا نشقى بعدها أبدًا».