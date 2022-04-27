10 معلومات عن الفنانة التشكيلية الراحلة حنان الشيخ.. دكتوراه في فلسفة الفن

نعى قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، الفنانة الراحلة حنان الشيخ، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، والتي رحلت أمس عن عمر ناهز 48 عاما.

وتقدم الدكتور خالد سرور، في بيان صحفي، بخالص العزاء للحركة التشكيلية ولأسرة الفنانة الدكتورة حنان الشيخ، والتي رحلت عن دنيانا بعد مسيرة حافلة بالإبداع.

10 معلومات عن حنان الشيخ

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة، بحسب ما ورد في الموقع الرسمي لقطاع الفنون التشكيلية:

1- حنان الشيخ من مواليد القاهرة في 1 أغسطس 1973.

2- حصلت على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة حلوان 1996.

3- حصلت على درجة الدكتوراه في فلسفة الفن من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عام 2009.

4- عملت مدرسا بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

5- تنتمي حنان الشيخ إلى جيل التسعينيات، أو من يطُلق عليهم «جيل صالون الشباب»، الذي أحدث طفرة في الحركة التشكيلية المصرية.

6- تعددت ممارسات الفنانة الراحلة الإبداعية لتتراوح بين فن البورتريه والطبيعة الصامتة واستخدام عيدان الكبريت كوسيط تشكيلى في بعض الأعمال، إضافة إلى تميزها في تصميم الحلي.

معارض فنية وجماعية

7- شاركت الفنانة حنان الشيخ في العديد من المعارض الفردية والجماعية، من بينها معرض بالمركز الثقافى الفرنسى بمصر الجديدة 2006، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة 37 في 2015.

8- شاركت أيضا في المعارض خاج مصر مثل بينالى الشباب الدولي البحر المتوسط في البوسنة عام 2001، وبينالي بكين الدولي الخامس بالصين 2012، وغيرها.

9- كان لها نشاط دَؤُوبٌ تخطى حدود الكلية وقاعات العروض الفنية، ليمتد إلى العديد من المؤسسات المجتمعية، بغرض نشر الوعي الفني والثقافة الفنية لدى غير المتخصصين من خلال العمل كمدرس رسم ومهارات يدويه للأطفال الصم وضعاف السمع بالجمعيات الأهلية، وبالعمل كمدرب رسم ومهارات يدويه للأطفال، وكذلك للكبار بالمراكز الثقافية الخاصة والعامة أو التابعة لأندية رياضية وكذلك الاهتمام بكل ما له علاقة بتنمية القدرات الطبيعية خاصة العقلية والذهنية للأطفال.

10- حصلت على العديد من الجوائز، من بينها جائزة لجنة التحكيم من صالون الشباب الثامن 1996، والتاسع 1997، والجائزة الذهبية الأولى من المعرض الدولي المصاحب لمؤتمر شيراتون هليوبوليس الطبي الثاني والعشرين عام 1998.