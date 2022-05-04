فسح الدمايطة في العيد شكل تاني.. العب بولينج وإسكواش بـ50 جنيها «صور»

تنتهي إجازة عيد الفطر خلال ساعات قبل بداية امتحانات نهاية العام الدراسي بمحافظة دمياط، والتي تبدأ يوم السبت المقبل، 7 مايو الجاري، ما شجع كثيرين من أبناء المحافظة على استغلال الإجازة القصيرة أفضل استغلال، والبحث عن خروجة مميزة يمكن من خلالها تحدي الأصدقاء فىي إحدى صالات البولينج، أو الإسكواش.

أماكن جديدة للخروجات والفسح بدمياط

وعلى مدار سنوات طويلة ظلت أماكن الخروجات والفسح بمحافظة دمياط مقتصرة على شواطئ رأس البر ودمياط الجديدة، أو الحدائق والمتنزهات والمطاعم والكافيهات والملاهي والمراجيح، ومن كان يفضل ممارسة ألعاب مثل البولينج والتزلج على الجليد يذهب للمولات الكبرى بالقاهرة.

ومؤخرا، ظهرت في مدينة دمياط مراكز ترفيهية لتقديم كل الخدمات والألعاب الترفيهية، كما وُجدت المطاعم والكافيهات وألعاب إلكترونية مثل «بلاي ستيشن».

العب بولينج وإسكواش بـ50 جنيها فقط

يقول المهندس عصام عمر مؤسس أول مركز ترفيهي ورياضي وخدمي بدمياط، أن أبناء المحافظة كانوا محرومين من ممارسة ألعاب يفضلونها، لعدم توافرها داخل نطاق المحافظة، ومنهم من كان يتوجه إلى القاهرة أو بورسعيد والإسكندرية لقضاء الإجازة أو ممارسة أي لعبة يفضلونها.

وتابع، نحن أول من أدخلنا لعبة البولينج وكذلك الإسكواش في محافظة دمياط، وكذلك العديد من الألعاب الإلكترونية داخل مكان واحد مزود بالمطاعم والكافيهات، كما خصصنا مكانا للأطفال ليقضوا أوقاتهم في الملاهي وسينما الأطفال والبلاي ستشين.

وأشار إلى أنه خلال إجازة العيد هذا الأسبوع يمكن للأسرة الخروج بصحبة الأطفال والأصدقاء، والتنافس في ألعاب فردية ممتعة مثل البولينج والإسكواش وغيرها، وذلك مقابل 50 جنيها فقط.

ويضيف المهندس هادي الشناوي، مصمم ومنفذ المركز، أن رياضة البولينج واحدة من أكثر الألعاب التي يقبل عليها الشباب، وللأسف لم تكن متاحة هي وغيرها في دمياط، وقمنا بتوفيرها بأسعار جيدة تبدأ من 50 جنيها لـ20 محاولة بولينج، و50 جنيها لمدة 45 دقيقة إسكواش.