مي حلمي تنفي ظهور خطيبها الجديد: «أخويا.. مش عارفة الكلام ده جه منين»

علقت الإعلامية مي حلمي على الأخبار المتداولة حول صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وتظهر فيها مع شاب، زعم البعض أنه خطيبها الجديد الذي لم تعلن عنه رسميًا حتى الآن، ولم تكشف أي تفاصيل تتعلق به.

مي حلمي ترد على شائعات ظهور خطيبها الجديد

وقالت مي حلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها نشرت صورة تجمعها بشقيقها وليس خطيبها، موضحة: «أنا مش عارفة الكلام ده جه منين! هو لازم كل شوية اسمي يتذكر في أي حاجة، وقت ما أحب أعلن هطلع وأقول ده خطيبي».

مي حلمي تصور برنامجها الجديد في دبي

وأضافت «حلمي» أنها تعيش حاليًا في دبي، لتصوير برنامجها الجديد، إذ أنها وقعت عقدًا مع شركة كبيرة في الإمارات هي «flick»، وأنها متحمسة لأفكار البرامج، وتركز حاليا عليه، موضحة: «أنا مركزة جدا اليومين دول في البرامج، معنديش وقت أشغل دماغي بحاجة تانية».

أول ظهور لخطيب مي حلمي الجديد

يذكر أن مي حلمي نشرت أول صورة لها في اليخت، بصحبة خطيبها، ليتأكد الجمهور بأنها في علاقة رسمية، منذ فترة قريبة، ولكنها أخفت وجهه، ويعتبر هذا الظهور هو الأول لخطيب مي حلمي الجديد، بعدما أثارت الجدل مؤخرًا، عندما ردت على أحد أسئلة المتابعين قائلة: «زعلانة عشان خطيبي بقاله فترة مفسحنيش في اليخت، عشان بيقولي الجو سقعة».

وكشفت مي حلمي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن خطبيها الجديد ليس مصري الجنسية، وأنه رجل أعمال، ولا يحب الظهور الإعلامي والأضواء.