بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية.. صرف منح بقيمة 10 ملايين جنيه

صرفت مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية، منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ10019 عاملا مسجلا كغير منتظم، بإجمالي 10 ملايين و29 ألف جنيه، فضلا عن صرف 6 منح مولود جديد، ومنحة زواج، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل، ومنحة رعاية صحية للعامل، فضلا عن تسجيل 149 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة.

تعيين 2518 شابا

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ المديرية عيّنت 2518 شابا، بينهم 18 «قادرون باختلاف»، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 5301 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلا عن توفير 588 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

قياس مستوى مهارة 2315 عاملا من جانبها، أوضحت إيمان السيد شحاتة، مدير المديرية، في تقريرها للوزير عن إنجاز المديرية خلال شهر أبريل الماضي، أنّ المديرية أجرت قياسا لمستوى المهارة لـ2315 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2354 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 9 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، ومنح 5 تصاريح تشغيل إضافي، فضلا عن إصدار 2 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة.

تفتيش دوري لـ740 منشأة

وانتهت المديرية من التفتيش على 740 منشأة دوريا، وعمل 18 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 179 محضرا، كما جرى التفتيش على 112 منشأة يعمل بها 24 طفلا، وتم إنذار 4 منشآت منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير محضر لمنشآت مخالفة، وعمل 9 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 251 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 151 محضرا، وجرى عقد 6 ندوات توعية، وبحث 21 شكوى، ومنح 8 تراخيص المنشآت، وإجراء 45 قياسا ميدانيا.

وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى الفردية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 194 شكوى، جرى تسوية 16 منها وديا، وإحالة 57 للقضاء، وحفظ 44 شكوى، وما زالت هناك 77 شكوى تحت البحث والدراسة، وعمل 2 معاينة للمنشآت التي تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية، فضلا عن بحث 6 شكاوى جماعية.

دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة

وأضافت مدير المديرية، أنّه في مجال التدريب المهني، جرى تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني لـ10 متدربات، وجرى الانتهاء من دورة تدريبية أخرى على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلى قرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ16 متدربا ومتدربة.

وأشارت إلى أنّه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لجميع المنشآت، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فتشت قامت المديرية على 380 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.