رابط الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2022 بالجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن رابط الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2022، موضحة أن النتيجة متاحة على موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطلاب الحصول عليها بالرقم القومي المدون في شهادة الميلاد، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة إتباع كافة الخطوات المطلوبة للحصول على النتيجة بدقة.

رابط الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2022

وأضافت المديرية في بيان لها، أنه تم الإعلان عن رابط الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2022 تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة، مؤكدة أنه تم تحميل نتيجة جميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية على موقعها الإلكتروني الرسمي.

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2022

وبالتزامن مع الإعلان عن رابط الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2022، قال أشرف سلومة، مدير المديرية، إن الرابط يسهل على جميع الطلاب الحصول على النتيجة بالرقم القومي، لافتًا إلى أن امتحانات المرحلة الإعدادية عُقدت ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 2022 تم تصحيحها يومياً وفق ضوابط التصحيح، مؤكداً أن الامتحانات وُضعت وفق المواصفات الفنية المحددة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ولم يتم رصد شكاوى من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

ونوه إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي إصابات بكورونا أثناء فترة الامتحانات.

خطوات الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2022

- الدخول على رابط الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2022.

- كتابة الرقم القومي.

- الضغط على كلمة «بحث».

- تظهر النتيجة شاملة جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد.