«القومي للسموم» يكشف حقيقة فيروسات الخضروات والفواكه: عليكم بالوقاية

كشف الدكتور محمود عمرو، الأستاذ بالمركز القومي للسموم التابع لجامعة القاهرة، حقيقة وجود فيروسات وميكروبات بالخضروات والفواكه، وحقيقة انتقالها للإنسان عن طريق الأكل أو اللمس، قائلا: «الكل يتفنن في دائرة الرعب، لكن بالمواجهة والإجراءات الاحترازية، يمكن مواجهة أي ميكروب أو مرض من خلال الحرص، بمعنى أن كل من الإنسان والحيوان والنبات، وارد أن يكون عائل لفيروس أو ميكروب، لكن مع الاحتياطات والمتابعة والنظافة والإجراءات الاحترازية، يمكن مواجهة ذلك ومواجهة انتقالها، وتأثيرها علب حياة الآخرين منعا للتحور والتأثير السلبي على أصحاب الأمراض المزمنة، وذوي المناعة الضغيفة».

انتقال فيروس إنفلونزا الطماطم للإنسان

أضاف عمرو في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحديث عن وجود إنفلونزا الطماطم حقيقي، قائلا: «فيروس إنفلونزا الطماطم ينتقل عن طريقها، والفيروسات والبكتيريا وغيرها من الطفيليات، تنتقل دوما من الحيوان للإنسان والعكس، ومن النبات للإنسان وهكذا، فالبنات والحيوان والإنسان وحدة واحدة في الصحة، فلو شجرة مريضة فيها فطر وأكله الحيوان، بالتالي ممكن أن يتم عدوى الإنسان، مضيفا أن علاج النبات يؤدي لعلاج الحيوان، وبالتالي علاج الإنسان، نظرا لارتباطهم ببعض.

الالتزام بالوقاية المستمرة والتطهير والغسيل

ناشد عمرو المواطنين، بضرورة الحرص والابتعاد عن الكيماويات أثناء الرش والفطريات والالتزام بالوقاية المستمرة والتطهير والغسيل والابتعاد عن بؤرات المرض، لافتا إلى أنه يجب على الجميع التوعية بالنظافة وعدم الرعب والاتصال بالخبراء في التعامل الشخصي والنظافة والاهتمام بالمتابعة المستمرة مع المختصين، والوقاية أمر ضروري على كل مواطن، من أجل الحفاظ على سلامته والحد من أى مخاطر.

وفي السياق ذاته، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، في بيان للوزارة، عن عدم رصد أي إصابات بجدري القرود بين المواطنين في مصر.