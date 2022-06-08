القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر ستحقق معدلات نمو مرتفعة

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر من الدول التى ستستمر في تحقيق معدلات نمو عالية خلال الفترة المقبلة، بالرغم من مواجهة الأزمات العالمية، لافتا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية مثل المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية والتكنولوجية وكذلك أعمال البنية التحتية.

حياة كريمة أسهمت في تحسين معيشة 58 مليون مواطن

وأوضح «السيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه خلال الـ8 سنوات الماضية كانت هناك مجموعة من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية ومنها مشروعات حياة كريمة، ساهمت بشكل كبير في ساهم في تحسين الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن بالإضافة لتطويرشامل لأكثر من 1450 قرية.

مصر ستحقق معدل نمو اقتصادي يبلغ 6.5% في 30 يونيو المقبل

وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر ستحقق معدل نمو اقتصادي يبلغ 6.5% في 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أن معدل النمو الاقتصادي المرتفع يعني إتاحة مشروعات واستثمارات كبيرة داخل الدولة المصرية يترتب عليها مزيدا من فرص العمل ودعما لسبل التنمية والحياة الكريمة التي تهدف الدولة تحقيقها لكل مواطن.

وأشار «السيد» إلى أن معدل النمو الاقتصادي المرتفع الذي تحققه مصر يعني إتاحة مشروعات واستثمارات متعددة داخل الدولة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي وتوفر فرص العمل وكذلك العملة الصعبة وترفع من مستوى معيشة الفرد.