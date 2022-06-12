حبس 7 متهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية بعد ضبطهم بـ42 كيلو حشيش

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس 7 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المخدرات، حيث ضُبطوا بأكثر من 42 كيلو جراما من مخدر الحشيش في محيط 4 مناطق كبرى ما بين وسط وغرب الإسكندرية.

ضبط المتهمين بـ425 طربة حشيش

وتقرر حبس 7 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر ضبطهم بدوائر أقسام شرطة «ثان العامرية، وباب شرقى، والدخيلة، وأول العامرية» غرب ووسط الإسكندرية، وبحوزتهم 425 طربة لمخدر الحشيش، زنة 42500 كيلو جرام.

تفاصيل الواقعة

تعود بداية الواقعة إلى متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة «ثان العامرية، باب شرقى، الدخيلة، أول العامرية» مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

قيمة المواد المخدرة المضبوطة

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط 7 عناصر إجرامية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وذلك حال تواجدهم بدوائر أقسام الشرطة المذكورة وبحوزتهم 425 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,500 كيلو جرام، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3,025,000 ثلاثة مليون وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً.