أعلى 3 شهادات خماسية بعائد ثابت في البنوك المصرية.. عوائد مميزة
كتب:
وليد عبد السلام
03:36 م | الأحد 19 يونيو 2022
شهادات الادخار
تتنوع شهادات الادخار في البنوك وفقًا لعدة عوامل، منها مدة الشهادة ومن بينها الشهادات الخماسية التي مدتها 5 سنوات ذات العائد الثابت المميز.
وترصد «الوطن» في هذا الموضوع أعلى 3 شهادات ادخار خماسية في البنوك المصرية.
1- الشهادة الخماسية من المصرف المتحد
- مدة الشهادة الخماسية من المصرف المتحد تبلغ 5 سنوات.
- تمنحك عائدًا شهريًا مميزًا.
- يمكن الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة يصل إلى 90 % من قيمة الشهادة.
- يبلغ الحد الأدنى لقيمة الشهادة الخماسية 750 جنيهًا ومضاعفتها، كما أنها متاحة بالعملة المحلية.
- يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر.
- متاحة للأفراد فقط.
2- شهادات ادخار أميرالد من البنك العربي الأفريقي
- تبلغ مدة الشهادة الخماسية من البنك العربي الأفريقي 5 سنوات.
- تمنحك عائدا شهريًا مختلفًا بنسبة 10.38%.
- تمنحك عائدًا ربع سنوي بنسبة 10.63%.
- تمنحك عائدًا نصف سنوي بنسبة 10.75%.
- تمنحك عائدًا سنويًا بنسبة 10.88%.
- يبلغ الحد الأدنى لقيمة الشهادة الخماسية 5 آلاف جنيه مصري ومضاعفتها.
3- شهادة الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان
- تبلغ مدة الشهادة الخماسية من مدة شهادة الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان 5 سنوات.
- تصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ودون حد أقصى.
- يمكن الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة بنسبة لا تتجاوز 90% من قيمة الشهادات.
- يمكنك شراء الشهادة باسم الغير من جميع الأعمار (وتشمل القُصر) أو باسم أكثر من مستفيد.
- يكون لك الحق في استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
- يتم إعادة احتساب العائد وفقًا لمدة الإيداع الفعلية.