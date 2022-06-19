أعلى 3 شهادات خماسية بعائد ثابت في البنوك المصرية.. عوائد مميزة

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​تتنوع شهادات الادخار في البنوك وفقًا لعدة عوامل، منها مدة الشهادة ومن بينها الشهادات الخماسية التي مدتها 5 سنوات ذات العائد الثابت المميز.

وترصد «الوطن» في هذا الموضوع أعلى 3 شهادات ادخار خماسية في البنوك المصرية.

1- الشهادة الخماسية من المصرف المتحد

- مدة الشهادة الخماسية من المصرف المتحد تبلغ 5 سنوات.

- تمنحك عائدًا شهريًا مميزًا.

- يمكن الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة يصل إلى 90 % من قيمة الشهادة.

- يبلغ الحد الأدنى لقيمة الشهادة الخماسية 750 جنيهًا ومضاعفتها، كما أنها متاحة بالعملة المحلية.

- يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر.

- متاحة للأفراد فقط.

2- شهادات ادخار أميرالد من البنك العربي الأفريقي

- تبلغ مدة الشهادة الخماسية من البنك العربي الأفريقي 5 سنوات.

- تمنحك عائدا شهريًا مختلفًا بنسبة 10.38%.

- تمنحك عائدًا ربع سنوي بنسبة 10.63%.

- تمنحك عائدًا نصف سنوي بنسبة 10.75%.

- تمنحك عائدًا سنويًا بنسبة 10.88%.

- يبلغ الحد الأدنى لقيمة الشهادة الخماسية 5 آلاف جنيه مصري ومضاعفتها.

3- شهادة الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان

- تبلغ مدة الشهادة الخماسية من مدة شهادة الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان 5 سنوات.

- تصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ودون حد أقصى.

- يمكن الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة بنسبة لا تتجاوز 90% من قيمة الشهادات.

- يمكنك شراء الشهادة باسم الغير من جميع الأعمار (وتشمل القُصر) أو باسم أكثر من مستفيد.

- يكون لك الحق في استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

- يتم إعادة احتساب العائد وفقًا لمدة الإيداع الفعلية.