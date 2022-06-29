تجديد حبس 6 متهمين في واقعة مقتل موظف أثناء مشاجرة بالشرقية

قررت الجهات المختصة بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 6 أشخاص في واقعة مقتل موظف أثناء مشاجرة بين عدد من أفراد عائلته وأفراد عائلة أخرى، بسبب خلافات بينهم نتيجة لهو الأطفال بمدينة الزقازيق، وذلك بعد أن تم عرض المتهمين على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، وتم حبسهم 4 أيام ثم تقرر تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

إخطار مدير أمن الشرقية بمقتل موظف في مشاجرة

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول الزقازيق، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بدائرة القسم، ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، يُدعى «محيي الدين م.»، 51 سنة، موظف.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وجود خلافات قديمة بين العائلتين، تجددت أمس الجمعة، نتيجة لهو الأطفال، وأثناء الاشتباك بين طرفي المشاجرة، أصيب المجني عليه بضربة قوية على ًرأسه، ما أسفر عن سقوطه قتيلاً في الحال.

القبض على 6 أشخاص في واقعة مقتل موظف

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الزقازيق من ضبط 6 أشخاص من المتشاجرين للتحقيق معهم في الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الزقازيق العام، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لمعاينتها، وإعداد تقريرًا مفصلًا بالإصابة وسبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وتم التحفظ على المتهمين لعرضهم على النيابة العامة، التي تباشر التحقيق في الواقعة وتقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم التجديد لهم 15 يومًا.