بسبب سيجارة مخدرات.. «أدهم» حاول الدفاع عن شقيقته من زوجها المدمن فمات بطعنة غادرة

«إنت بتتشطر على الحريم وجاي عليها علشان ضعيفة»، كانت هذه آخر كلمات قالها «أدهم» ذو الـ17 عامًا، بعد أن حاول منع زوج شقيقته المدمن من التعدي عليها، بعد أن رفضت شراء «سيجارة مخدرات له»، فرد عليه المتهم بطعنة نافذة في قلبه ليسقط غارقًا في دمائه وسط الشارع.

وذلك بعد أن ساقه القدر لمروره بالتوك توك الذي يعمل عليه مكافحًا من أجل الكسب الحلال، ولمساعدة شقيقته التي تشتكي له من تقصير زوجها معها ومع أطفالها ومتطلبات المنزل، فخلال مروره رأى شقيقته يُعتدى عليها من زوجها أمام مرأى ومسمع الجميع.

تدخل لينقذ شقيقته من زوجها فمات

مشهد مرعب يصعب على الرجال احتماله شاهدته شقيقة المجني عليه، الذي لم يتحمل رؤية زوجها يضربها في وسط الشارع، ويقف مكتوف الأيدي، دون الدفاع عنها، فأسرع لينقذها من يده، لكنه لم يعلم أن هذه اللحظة تحمل على متنها قدره، وسيكون آخر شيء تراه عيناه هو شقيقته وهي تستغيث لإنقاذ حياته، اقترب منه زوجها وسدد له طعنة غدر، عندما طلب منه عدم التعدي عليها بالضرب المبرح، وتهديدها بقتلها.

«أدهم» كان يساعد شقيقته على المعيشة

وبصرخات هستيرية ودموع لم تتوقف قالت شقيقته: «ماكانش في طيبة قلبه بيشتغل على توك توك، وكان يساعدني في مصروف البيت، علشان كنت باشتكي له من تقصير جوزي، وبيديني مصروف كل يوم»، حيث تبين أن شقيقة المجني عليه، لديها 4 أطفال «ولد و3 بنات»، ودائماً ما تشتكي له من تقصير زوجها المدمن في حق متطلبات المنزل، وأطفاله.

كواليس الواقعة.. سيجارة مخدرات السبب

تعود تفاصيل يوم الواقعة الأسود، عندما طلب زوج شقيقته منها النزول لشراء «سيجارة مخدرات» له، فرفضت، لتفاجأ بتعديه عليها بالضرب المبرح وسط الشارع، وعندما استغاثت بأحد لينقذها من براثن زوجها، بعد اعتدائه عليها بمطواة وقال لها «هاموتك»، لتجد شقيقها المجني عليه أمامها أثناء مروره بالصدفة، وعندما تدخل ليخرجها من تحت يديه ولفض الخلاف بينهما، لم يعطه فرصة للدفاع عن شقيقته، وأخرج على غفلة سلاحه الأبيض «مطواة» من بين طيات ملابسه وطعنه، فلفظ أنفاسه الأخيرة.

بداية البلاغ

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور، يفيد بمقتل شاب على يد زوج شقيقته بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض «مطواة».

وبعد إجراء تحريات رجال المباحث تبين أنه بعد نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزوج شقيقته، بسبب اعتداء المتهم على زوجته بالضرب، تدخل المجني عليه للدفاع عن شقيقته، فطعنه، كما تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة.

تحليل مخدرات للمتهم

كما قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها، وقررت جهات التحقيق عرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لمعرفة إذا كان تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات وقت ارتكاب الواقعة.