حصول محطتي تحلية الضبعة وصرف باب البحر على شهادة TSM الدولية

أعلن اليوم الدكتور المهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حصول محطة تحلية مياه البحر الضبعة ومحطة صرف صحي باب البحر، على شهادة TSM الدولية، التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

لجنة تقييم للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريحات صحفية، أنه تم انعقاد لجنة تقييم للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، من خلال مراجعة إدارات الموارد البشرية والتشغيل والسلامة والصحة المهنية والصيانة والمعامل داخل محطة تحلية مياه البحر بالضبعة، التي تعمل بطاقة إنتاجية قدرها 40 ألف م3/يوم، بالإضافة إلي محطة صرف صحي باب البحر والشبكات الخاصة بها.

وأشار «خالد»، إلى أن لجنة التقييم تتضمن كل من المهندس عمرو عادل مدير عام إدارة تطوير نظم التشغيل والتفتيش TSM، والدكتور أحمد عبد الفتاح مدير عام البحوث والتطوير مفتش معتمد TSM والمهندس محمد على مدير إدارة الدعم الفني مفتش معتمد TSM، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز تنفيذ لخطة عمل الشركة للعام المالي 2022 بقطاع التحلية وقطاع الصرف الصحي؛ مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة.

استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء

وأضاف أن الشهادة، تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين وصرف صحي آمن.

جدير بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، سبق وحصلت على شهادة TSM الدولية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.