محطات تموين السيارات تودع الكوبونات الورقية.. وتفعيل الـ«Cash out» في 400 محطة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنَّ قطاع البترول منفتح على التوسع في تطبيق التحول الرقمي في كل أنشطته، وخاصة في منظومة توزيع الوقود من خلال محطات تموين السيارات، كونها تلبي احتياجات يومية أساسية للمواطنين وفي إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح الملا أنَّ التحول الرقمي في محطات تموين السيارات بالوقود يمضي في أكثر من اتجاه وفق استراتيجية الوزارة المنبثقة من رؤية مصر 2030 سواء من خلال رقمنة منظومة العمل بالمحطات بواسطة الحلول والتقنيات الحديثة التي ترفع كفاءة وسرعة التشغيل بالمحطات ومنظومة توزيع الوقود للمستهلكين أوالتوسع في تقديم الخدمات الرقمية الخاصة بتيسير التعاملات المالية للمواطنين.

التوسع تدريجياً في تقديم خدمة السحب النقدي

ولفت إلى أنَّه جار حالياً التوسع تدريجياً في تقديم خدمة السحب النقدي من المحطات التابعة لشركتي التعاون ومصر للبترول المعروفة باسم خدمة «Cash out» لتشمل 2231 محطة للشركتين في جميع أنحاء الجمهورية وذلك بعد إطلاقها مؤخراً كمرحلة أولى في أكثر من 400 محطة من محطات الشركتين بالتعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية و مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية التي تولت تطوير هذه الخدمة الجديدة بدعم من البنك المركزي بما يمكن المواطن من السحب النقدي للأموال الخاصة به من محطة الوقود باستخدام الكارت البنكي الخاص به (خاص بأي من الشبكات العاملة في مصر فيزا، وميزة، وماستر كارد).

وتابع أنَّ هذه الخدمة تضيف هذه الخدمة قناة جديدة للحصول على النقد من محطات الوقود بجانب القنوات الحالية للتيسير على المتعاملين حيث تحتوى محطات وقود شركتي التعاون ومصر للبترول على أكثر من 8 آلاف ماكينة نقاط بيع POS، لتكون بمثابة ماكينات صرف آلي ATM للسحب النقدي والإيداع بما فى ذلك عمليات صرف معاش «تكافل وكرامة».

كما تتيح المحطات خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الكارت البنكي الخاص بالمواطن لسداد قيمة التزود بالوقود أو أي من الخدمات التي تقدمها المحطة، مما يسهم في نشر خدمات الدفع الإلكتروني وتيسير ونشر التعامل مع البطاقات البنكية كجزء من عملية التحول الرقمي في مصر.

كما تمّ تطوير منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة تزويد أسطول سيارات الجهات المتعاقدة بالوقود باستخدام التقنيات الإلكترونية بدلاً من الكوبونات الورقية، مما يضمن المزيد من تأمين نقل وتداول المنتجات البترولية ويحفظ حقوق جهتي التعاقد شركات التسويق والجهات المالكة لتلك السيارات.

وأوضح أنَّه في إطار استكمال خطوات رقمنة منظومة توزيع الوقود، فقد تمّ تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال منظومة إلكترونية لمتابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة إلكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكل المحافظات.

ولفت إلى أنَّه جرى تفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية GPS لمتابعتها أثناء عمليات نقل الوقود وحتى وصولها للوجهة المستهدفة، فضلا عن نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوى الوقودATG بالمحطات للتعرف على الكميات الفعلية.

وفى إطار التيسير على المواطنين المتعاملين مع محطات الوقود فإنه يتاح التعرف على مواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية عبر التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول «MOP STATIONS» على أجهزة الآندرويد والأيفون، ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التى تقدم الخدمة التي يحتاجها، وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذي يرغب قائد المركبة في استخدامه.