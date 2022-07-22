ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 572.5 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم منذ ظهوره في أواخر 2019، 572 مليونًا و508 ألفًا و191 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و398 ألفًا و234 حالة وفاة، بينما تعافى 542 مليونا و618 ألفا و431 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

الصين تسجل «صفر وفيات»

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، تسجيل 106 حالات إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها 52 في قانسو و 21 في قوانجشي، فيما لم تسجل «لجنة الصحة الوطنية»، أي وفيات بالفيروس، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» في نشرتهاا باللغة الإنجليزية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن 106 حالة خرجت من المستشفيات بعد شفائها من «كورونا»، ليصبح الإجمالي 221445 حالة في البر الرئيسي للبلاد.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 68632 إصابة بـ«كورونا»، بينها 323 إصابة وافدة من الخارج، و31 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19077659 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 24825 حالة وفاة.

كوريا الشمالية تسجل أكثر من 140 إصابة بـ«كورونا»

وفي الجارة الشمالية، سجلت السلطات، أكثر من 140 إصابة بفيروس كورونا، أو ما تطلق عليه «بيونج يانج»، اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات في كوريا الشمالية، إلى أكثر من 4.77 مليون حالة.

واستوردت السلطات الكورية الشمالية، كمية هائلة من المستلزمات الطبية والأدوية من الصين، في شهر يونيو الماضي، وقالت «دائرة الجمارك» الصينية في إحصائيات، إن كوريا الشمالية استوردت المستلزمات الطبية والأدوية والكمامات وغيرها بقيمة تصل إلى 3 ملايين و500 ألف دولار تقريبا «20% من الواردات من الصين»، التي بلغت قيمتها 19 مليونا و340 ألف دولار في يونيو، وفقثا لما ذكره «راديو آسيا الحرة».

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تجاوزعدد حالات «كورونا» في الولايات المتحدة 90 مليونا، وأظهرت جامعة «جونز هوبكنز» في بيانات، أن الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 90066295 حالة، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.