بسبب التجهيزات.. تأجيل انطلاق الرحلات الروسية لشرم والغردقة لـ 9 أغسطس

بسبب بعض التجهيزات النهائية الخاصة بشركة الطيران المصرية التي ستنقل السياح الروس إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، تقرر تأجيل انطلاق أولى الرحلات القادمة من روسيا من يوم الاثنين المقبل إلى يوم 9 أغسطس المقبل.

وكشف مصدر بشركة الطيران المصرية المسيرة للرحلات من روسيا أن أولى رحلات الشركة من روسيا لمصر ستكون يوم 9 أغسطس المقبل، حيث ستتجه الرحلة إلى شرم الشيخ، لافتا إلى أن الرحلات القادمة من روسيا تنطلق من 3 مطارات من العاصمة الروسية موسكو، مشيرا إلى أن الشركة ستسيِّر خلال المرحلة الأولى من التشغيل 8 رحلات أسبوعية من موسكو إلى كل من شرم الشيخ والغردقة.

زيادة الرحلات الروسية خلال الفترة المقبلة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن تلك الرحلات قابلة للزيادة خلال الشهور المقبلة، موضحا أن الشركة ستبدأ من أغسطس الجاري ولمدة 3 سنوات مقبلة في تسيير رحلات من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة، موضحا أن الرحلات التي تنظمها الشركة هي رحلات منتظمة «مجدولة» وليست رحلات شارتر.

عودة الرحلات الروسية «بشرة خير»

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة حاليا وفي ظل عدم انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية تُمثل بشرة خير لمستقبل الحركة السياحية الوافدة من روسيا لمصر، خاصة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف عبداللطيف، لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا مهمة جدا لشرم الشيخ على سبيل الخصوص والتي كانت العديد من فنادقها تعتمد بشكل أساسي على السياح الروس، معربا عن آماله في زيادة عدد تلك الرحلات خلال الشهور المقبلة.

يشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة تراجعت لأكثر من 95% خلال الشهور الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فيما توقفت الرحلات الوافدة من أوكرانيا بشكل كامل منذ فبراير الماضي.