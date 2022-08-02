تفاصيل مقتل أربعيني على يد عاطل بالدقهلية: «كان بيدافع عن مراته»

ألفاظ خارجة تعدى بها الشاب العشريني على إحدى سيدات قريته بمحافظة الدقهلية، إذ نشبت بعدها مشاجرة بين الشاب برفقة أصدقائه وزوج السيدة، فشل الأهالي في فض المشاجرة، لحظات قليلة عم بها الهدوء قبل أن تنطلق صراخات متتالية، نتيجة إصابة الزوج بطعنات متفرقة بالجسد، أسفرت عن سقوطه جثة غارقة.

في صباح يوم الواقعة، خرج الزوج لعمله، كما خرجت الزوجة لإنهاء واجباتها المنزلية، وفي أثناء خروجها من المنزل، تعرّض لها الشاب «أحمد.م» صاحب الـ19 عامًا، فما كان من الزوج إلا أن نهره بشدة، إذ تعدى الشاب المتهم على الزوجة بالألفاظ الخارجة، وكان ذلك خلال وصول الزوج لزوجته.

التعدي على الزوجة بألفاظ خارجة

اشتعلت النيران والغضب في عيون الزوج، بعد أن سمع سب زوجته أمام عينيه، نشبت مشاجرة بين الشاب والزوج «أحمد محمد» صاحب الـ37 عامًا، تلقى على أثرها الزوج ضربة بالرأس بطوبة من قبل الشاب قبل أن يفر هاربًا، وفي أثناء إسعاف شقيق الزوج لأخيه، كان في انتظارهما الشاب واثنين من أصدقائه، ونشبت بينهم مشاجرة أسفرت عن تلقي الزوج طعنه نافذة بالصدر، وإصابة شقيقه بإصابات متنوعة.

وفاة الزوج متأثرا بطعنة في الصدر

فاجعة كبرى وقعت على أسرة الضحية، بعد أن فقدوا ابنهم الذي يشهد له بحسن أخلاقه وطيبة قلبه، نتيجة دفاعه عن زوجته، من بطش شاب صغير، خيم الحزن على أهالي مركز منية النصر أثناء تشيع جثمان الشاب الضحية لمثواه الأخير، كل منهم يتذكر موقفا جمعه بالضحية تغلفه الطيبة والشهامة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع مشاجرة في قرية الجنينة، وذلك بسبب خلافات الجيرة، بين كل من «أحمد.م» الذي يبلغ من العمر 19 عاما، و«أحمد محمد» صاحب الـ37 عامًا، مما تسبب في مقتل الأخير بطعنة نافذة في الصدر، وكشفت التحريات سبب المشاجرة وهو تعدي المتهم على زوجة المجني عليه بالسباب، وتمّ القبض على المتهم وصديقيه.